Pintus al PalaRiviera di San Benedetto con Destinati all’Estinzione

SAN BENEDETTO - Pintus, dopo il sold out del 2018, torna di scena venerdì 8 novembre, ore 21, al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto con lo spettacolo "Destinati all'Estinzione". Organizzazione Best Eventi. Per informazioni: 085.9047726 www.besteventi.it. Così Pintus presenta il suo show: «C'è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c'è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c'è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c'è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili "tanto sono 5 solo minuti". Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno... quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo "destinati all'estinzione"».