Pintus accende le Muse di Ancona: il suo "Bau" sarà show da sold out

ANCONA- E' il giorno di Angelo Pintus ad Ancona. Oggi, 13 novembre, alle 16 sul palco del Teatro delle Muse andrà in scena il suo "Bau", uno spettacolo organizzato da Best Eventi che ha fatto registrare il sold out nel giro di pochi giorni dall'uscita dei biglietti.

LEGGI ANCHE: Claudio Baglioni presenta le date nelle Marche: «Snocciolo canzoni come in un calendario al contrario»

Lo show

Il comico triestino di origini sarde, nelle Marche, ha presentato il suo spettacolo come divertente e accattivante lasciando tutte le novità da scoprire direttamente sul palco. Per chi si era già premunito dei tagliandi prima dei vari rinvii - lo spettacolo era originariamente previsto per il 3 aprile 2020, poi slittato al 16 dicembre 2020 e infine al 10 giugno 2021 - restano valide tutte le condizioni stabilite al momento dell'acquisto.