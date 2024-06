Pino Insegno a Reazione a Catena: la gaffe su Marco Liorni all'esordio. Gli ascolti lo premiano, critiche sui social

Pino Insegno ci riprova. E per ora, i numeri sembrano dargli fiducia. È cominciata lunedì la nuova edizione di "Reazione a Catena", affidata al conduttore più discusso del nuovo corso Rai. Insegno ha portato a casa il 24% di share e 3 milioni 387mila spettatori vincendo il segmento orario di riferimento. Un esordio in linea con quello di Marco Liorni avuto lo scorso anno (3,14 milioni e il 25,2%), che andrà confermato nelle prossime puntate.

A decidere su Insegno, alla fine, saranno gli spettatori.

Sui social il dibattito sul conduttore è sempre molto acceso. La discussione su Insegno sembra sempre guidata da questioni poliche, più che dai fatti. Comunque, le critiche sul suo modo di condurre non sono mancate. «Noioso», «impacciato» e «impreparato», sono solo alcuni dei commenti che si leggono. Ma c'è anche chi lo difende. Lui, sicuramente emozionato, si è lasciato scappare una gaffe. «Benvenuti a Reazione a Catena! Grazie a voi ma soprattutto grazie all’amico e grande professionista Marco Liorni che non solo ci ha dato la linea per cominciare la nostra prima puntata, ma ci ha lasciato in eredità un gioco straordinario, che ho avuto anche la fortuna di condurre», ha detto. A dargli la linea, però, sono Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, i conduttori di Estate in diretta.