Una passeggiata alla scoperta del lago di Boccafornace, anche d’inverno riesce a regalare punti panoramici e tanta tranquillità

PIEVEBOVIGLIANA - Una passeggiata per scoprire la natura gentile del territorio marchigiano, per ammirare colori e la serenità di un luogo che può accogliere anche gli escursionisti che sceglieranno il laghetto di Boccafornace per trascorrere alcune ora a contatto con l’anima più intima dell’entroterra marchigiano.

Il lago

Il lago si trova all’interno del territorio di Pievebovigliana (ora parte integrante del comune di Valfornace, nato dalla fusione nel 2017 tra i comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana), ed è un bacino artificiale alimentato da una sorgente carsica, con flusso intermittente; nei periodi di secca è possibile visitare la grotta naturale adiacente al lago. Il punto di partenza è facile da individuare e ben segnalato, non troppo distante dall’abitato di Pievebovigliana. La passeggiata è una comoda camminata lungo uno sterrato senza particolari difficoltà a parte un breve tratto in salita prima di arrivare al lago. Suggestivi i punti panoramici per fermarsi ed ammirare la tranquillità di un luogo che anche di inverno riesce a regalare, compresi i rumori di un bosco che accompagna il percorso. La seconda parte dell’escursione procederà tra lievi discese e momenti pianeggianti, una volta completato l’anello del lago sarà possibile proseguire il sentiero fino a raggiunge il punto di partenza. Una passeggiata che ben si adatta a tutti i periodi dell’anno, vista la quasi totale assenza di difficoltà ed asperità.

Il sifone carsico

Altro dettaglio da non trascurare durante il periodo invernale, la visione del sifone carsico. Un luogo quasi magico, che grazie ai colori dell’inverno può trasformarsi in una location perfetta per gli appassionati di fotografia che vorranno cimentarsi nell’immortalare una zona delle Marche quasi sospesa nel tempo. Il percorso può essere affrontato anche con le mountain bike ed è anche praticato da chi è dedito alla pratica del nordic walking, ovvero un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo. Questa disciplina implica l’uso dell’intero corpo (con maggiore intensità) e determina il coinvolgimento di gruppi muscolari del torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente nella normale camminata. Il coinvolgimento forzato della muscolatura genera effetti superiori a quanto ottenibile con una normale camminata con gli stessi ritmi.

Le accortezze

Nonostante tutto però sarà necessario porre in serie considerazione le condizioni del tempo, da verificare con puntualità onde evitare di incappare in possibili condizioni avverse dovute alla stagione invernale. Altra accortezza è quella di un abbigliamento adatto, capace di sostenere il freddo della stagione. Altra necessità quella portare sempre con sé la cartografia aggiornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA