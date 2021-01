Pierpaolo difende Giulia Salemi dagli attacchi della sua famiglia, Signorini furioso con il fratello di Pretelli: «Basta raccontare balle»

Pierpaolo difende Giulia dagli attacchi della sua famiglia, Signorini furioso con il fratello di Pretelli: «Basta raccontare balle». E' guerra in casa Pretelli, da un lato la famiglia che sogna un futuro con Elisabetta Gregoraci, dall'altro la neo coppia della casa del Grande Fratello Vip, che i fan chiamano affettuosamente "Pralemi". Lo scontro durante la diretta della tretatreesima puntata.

La coppia Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli fa discutere dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì 18 gennaio i due hanno visto per la prima volta i video dei conquilini che commentano la loro storia d'amore. Ma ad accendere gli animi è l'incontro con Giulio, il fratello che ha rilasciato diverse interviste in cui dice di non amare Giulia.

«Io sono inca**ato nero» dice Pierpaolo che incontra il fratello «Ci sono cose che sono state fraintese - prova a giustificarsi Giulio - ho datto A e hanno scritto B». «Quello che succede fuori non mi interessa, con Elisabetta non c'è stata nè ci sarebbe mai stata una storia» chiarisce Pierpaolo, il fratello smentisce di aver detto che Giulia non non piace alla famiglia. (foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy​)

Ma le dichiarazioni di Giulio mandano Alfonso Signorini su tutte le furie: «La scusa che i giornalisti si inventano le interviste non mi sta bene, sono balle tue, diciamo le cose come stanno. Io ti ho visto nei saloni della tv ammiccante e non dire balle!!». Pierpaolo pretende che il fratello si scusi con Giulia «Mi dispiace per come ti sei sentita, non siamo contro di te». Signorini è davvero furioso vuole che il fratello dica la verità: «Dimmi quello che hai detto in tv e non dire balle altrimenti mando lo spezzone in tv». Pierpaolo vuole abbandonarela casa.

«Pierpaolo tu devi stare tanquillo - dice Alfonso - perchè non sei tu a fare una brutta figura, ma so che Giulio è una persona buona», Giulio scoppia in lacrime «Se vai contro di lei vai contro di me» ribatte e conclude Pierpaolo.

