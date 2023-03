Phil Collins malato, si aggravano le condizioni. Il fondatore dei Genesis Mike Rutherford: «Non si muove più»

Le condizioni di Phil Collins continuano a peggiorare. L'ex membro dei Genesis, che a marzo di un anno fa, si era esibito a Londra, annunciando che quello sarebbe stato il suo ultimo show, secondo le ultime dichiarazioni non sarebbe più in grado di muoversi, sarebbe del tutto immobile. Ad aggiornare i fan del cantante è Mike Rutherford, il chitarrista e fondatore dei Genesis e Mike and The Mechanics, nonché amico di Phil Collins.

Ultimo concerto di Phil Collins

«Stasera è una notte molto speciale. È l'ultima tappa del nostro tour. Ed è l'ultimo spettacolo per i Genesis: dopo stasera dobbiamo tutti trovare un lavoro vero», annunciò il batterista e cantante alla O2 Arena, perché le sue condizioni fisiche gli rendevano ormai impossibile qualsiasi performance. Durante un'intervista alla BBC, Rutherford, che nel gruppo suona con il figlio di Phil Collins, Nic, ha rivelato che l’artista non sta bene, ed anzi che non riesce più a muoversi.

Come sta ora

Phil Collins, dopo l'addio di Peter Gabriel, riuscì a salvare i Genesis dallo scioglimento, prendendo lui il posto di Gabriel e diventando a sua volta una superstar del pop. «Ora è a casa e sta bene, si gode la vita. Ha lavorato duramente nel corso degli anni. Penso che ora si stia godendo un po’ di tempo a casa. Diciamo che è un po’ più fermo di quanto è sempre stato. Anzi, è immobile» ha detto il bassista.

L'incidente

Phil Collins, nel 2007, ebbe un infortunio alla colonna vertebrale, che ha provocato la mancanza di sensibilità alle dita ed altri problemi legati al movimento, che hanno reso necessari due interventi, uno nel 2009 ed uno nel 2015, anche se ha passato il testimone a suo figlio Nicholas.