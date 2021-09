Phil Collins, come sta. Irriconoscibile in tv: «Non riesco nemmeno ad appoggiarmi al bastone». Fan in ansia per la sua salute

Invecchiato e fragile. Phil Collins riappare in pubblico in condizioni che fanno preoccupare i fan dei Genesis, che il 20 settembre daranno il via da Birmingham al tour della reunion, una ventina di date nel Regno Unito - con tappa anche a Manchester e Londra - prima di volare negli Usa. Il 70enne batterista, che negli ultimi tempi ha tenuto più volte col fiato sospeso i fan, come quando nell'ottobre del 2019 cadde rovinosamente sul palco durante un suo concerto, è stato questa mattina ospite del programma della tv britannica "BBC Breakfast" e - senza nascondere le sue debolezze fisiche - ha fatto sapere di essere pronto a ritirarsi, ammettendo di non riuscire più a tenere le bacchette tra le mani: "Riesco a malapena ad appoggiarmi a questo bastone, con la mano. Le condizioni del fisico non mi permettono di continuare a suonare".

Come sta Phil Collins

Da anni Phil Collins si esibisce da seduto, sulla sedia a rotelle. Il musicista, che soffre di problemi alla schiena, ha subito diversi interventi alla colonna vertebrale, che però non hanno dati i risultati sperati: "Dopo le operazioni ho ripreso una forma accettabile ma il mio piede destro è rimasto come intorpidito, poco sensibile. La ragione è che i nervi sono danneggiati", ha spiegato. Per il tour della reunion dei Genesis la voce di "In The Air Tonight" aveva accettato di cedere a suo figlio Nicholas lo sgabello dietro al set della batteria: "Vorrei suonare con lui, ma non è possibile e lo trovo frustrante".

La preoccupazione dei fan

I fan hanno commentato in diretta l'ospitata di Phil Collins a "BBC Breakfast", non condividendo la scelta di Tony Banks e Miuke Rutherford di portare il musicista in tour: "Non sono sicuro che sia una buona idea far andare Phil Collins in tour. Vi prego, abbiate cura di lui", ha scritto un utente su Twitter. Parlando del futuro prossimo, Collins ha fatto sapere che con molta probabilità si ritirerà definitivamente una volta finita la tournée dei Genesis: "Abbiamo tutti una certa età, penso che sia arrivato il momento di riposare. Parlo soprattutto per me. Non so se me la sentirò di tornare in tour, dopo".

