Zucchero incanta Pesaro con il suo incredibile “Wanted-Un’altra storia tour”

PESARO - Dopo il trio inossidabile composto da Nek, Renga e Pezzali, un altro concerto evento all’Adriatic Arena di Pesaro: Zucchero Sugar Fornaciari con il suo “Wanted-Un’altra storia tour”, che arriva in Italia sull’onda di “Wanted- The Best Collection” opera discografica monumentale che celebra una straordinaria carriera con il meglio di oltre 30 anni di musica.Tanta voglia di cantare gli intramontabili successi di uno dei più significativi blues man italiani, evento che valorizza ancora di più la Città della Musica. Pesaro accoglie alla grande Zucchero, con l’Adriatic Arena gremita e pronta a intonare, con il suo idolo, “Diamante”, “Con le mani”, “Un diavolo in me”, “Dune mosse”, “Overdose”, “Rispetto”, “Donne” e tante altre ancora, comprese le ultime “Partigiano Reggiano” e “13 buone ragioni”. La generazione dei 40/50enni è di nuovo chiamata a celebrare la storia della musica italiana: a colpo d’occhio c’è una prevalenza di fan storici di Sugar, ma non manca qualche giovane attratto da un sound che, in realtà, è da considerarsi senza tempo.Sul palco, come ormai consuetudine per Sugar, uno stuolo di musicisti di prim’ordine e di levatura internazionale: Adriano Molinari e Queen Cora Dunham alla batteria, ai fiati James Thompson (sax tenore, sax baritono, flauto, armonica), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (tromba, flicorno, corno francese) e Carlos Minoso (trombone, tuba), Polo Jones (direttore musicale, basso), Kat Dyson (chitarre, dobro, mandolino, bvs), Brian Auger (organo hammond C3), Doug Pettibone (chitarra pedal steel, dobro, lap steel, banjo, chitarra), Nicola Peruch (tastiere), Mario Schilirò (chitarre), Andrea Whitt (violino, mandolino, chitarra pedal steel).Il palco è lo stesso del tour di Black cat, l’unica differenza è che al posto del titolo dell’ultimo album di inediti sulla struttura di sinistra ora campeggia Wanted, il titolo della raccolta. Zucchero canta e il coro dell’Adriatic Arena non si fa pregare e sui brani più conosciuti è un vero e proprio tripudio. Anche nel parterre le sedie, ma la voglia di ballare non manca e allora non resta che battere il tempo con i piedi e con le mani. Tre ore di musica. E tutti soddisfatti.