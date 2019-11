Renato Zero strega l'Arena di Pesaro trasvestendosi da mercante di stelle

PESARO - Vitrifrigo Arena di Pesaro gremita per accogliere l’indiscusso re dei sorcini. Renato Zero, 69 anni compiuti, ha la consapevolezza di essere nella leggenda del pop nazionale e sfoggia con stile i suoi repentini cambi d’abito. L’inizio è con Il mercante di stelle. Poi alterna composit a brani singoli. E non mancano le riflessioni. «A Facebook preferisco il citofono – sintetizza e aggiunge - ai concerti guardate lo spettacolo con i vostri occhi, non attraverso i telefonini». E poi confessa: «Zero era diventato troppo invadente, l’ho dovuto rimettere a posto. Ma ormai dormiamo nello stesso letto e usiamo lo stesso rasoio. Devo tutto a lui, mi ha strappato a 15 anni dalla noia. Non diventerò mai conservatore». E così nel suo mirino, oltre ai bigotti, ci sono gli opinionisti da poltrona. Come quelli che attaccano la giovane Greta: «Vergognoso attaccarla in quel modo solo perché dice di voler un mondo pulito dove crescere». Uno Zero in grande spolvero.

Renato Zero incanta tutti a Pesaro: le foto della serata

