X Factor sbarca a Pesaro â€‹In forse fino all'ultimo la presenza di Asia Argento

PESARO -La febbre di X Factor sale ed è tutto pronto all’Adriatic Arena per ospitare il talent show di Sky Uno Hd che torna a Pesaro, per il secondo anno, per una 3 giorni intensa, da oggi fino a lunedì. Oltre 5500 persone, in totale per i 3 giorni, hanno già riservato il loro posto per assistere dal vivo a questa selezione: oggi è domani c’è il tutto esaurito, ma ci sono ancora posti disponibili lunedì. Chi volesse partecipare può ancora inviare una e-mail all’indirizzo pubblico.pesaro@xfactor.it indicando la data di lunedì 11 giugno e il numero di posti che si desidera riservare. L’ingresso è gratuito e consentito ai maggiori di 12 anni. Gli spettatori minorenni possono accedere solo se accompagnati da almeno un genitore e con liberatoria firmata da entrambi i genitori. Oltre 150 addetti fanno parte dello staff tecnico, mentre 90 sono gli aspiranti concorrenti che si esibiranno (30 al giorno) nelle 3 giornate: la gara inizierà alle ore 16 e i concorrenti, blindati, giungeranno all’Adriatic Arena scortati dal personale di servizio fino ai camerini, dove attenderanno il loro turno, cercando di contenere la tensione per un’esibizione che potrebbe cambiare radicalmente la loro vita. Grande attesa per Fedez, alla sua quinta stagione, Manuel Agnelli, alla terza, e Mara Maionchi, al suo secondo anno, reduce dalle selezioni di Italia’s Got Talent. È incerta invece la presenza della new entry Asia Argento colpita ieri dall’improvvisa scomparsa del compagno, lo chef americano Anthony Bourdain, morto suicida in un hotel in Francia dove stava girando una nuova puntata di un programma della Cnn. I due si erano conosciuti proprio su quel set: Asia Argento aveva curato la regia di una puntata.