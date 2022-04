I pesaresi Whatever nati grazie all'alchimia tra il vulcanico Francesco Tombari e Samuele Sabattini, poi è arriva una bassista fenomenale

PESARO - Non manca l’energia ai Whatever, una nuova band del pesarese, nata durante il periodo del lockdown nel 2021, durante un incontro, in una stanza allestita come studio musicale, tra il vulcanico Francesco Tombari, voce, chitarra e composizione, e il chitarrista e pianista Samuele Sabattini.



L’incontro

«Io e Samuele - racconta Francesco - ci siamo incontrati una volta nel mio studio, a marzo del 2021, per fare una prova. Lui aveva smesso di suonare da 3 anni e non credeva più nella musica. È nata una alchimia fantastica: io dal carattere energico, prorompente, senza filtri, come un cavallo pazzo, mentre Samu ha un carattere tranquillo e pacato e riesce sempre a mettermi in riga, ragazzo di poche parole, ma efficaci. Diciamo che il paragone che mi viene in mente è quello tra Mick Jagger e Keith Richard, un duo che può fare musica per tanto tempo. Siamo come il giorno e la notte, ci compensiamo a vicenda». E dalla clausura e dall’alchimia è nata “Rumore bianco”: «Come si può a vent’anni - prosegue Francesco - stare chiusi dentro casa, senza poter uscire, né vedere il cielo? Come può resistere una storia appena iniziata con una ragazza e farla durare in quarantena? In quei due mesi abbiamo scritto e registrato il pezzo che per noi è un inno, una ballata di rock italiano che poteva fare breccia tra la gente e così è stato».



Le selezioni

A quel punto Francesco e Samuele decidono di fare delle selezioni per trovare altri componenti adatti a formare una band. Nascono così le prime prove e le prime incisioni dei pezzi originali, scritti da Francesco, mentre la band prova quel sound che ha ispirato il loro percorso, il punk rock. «Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una bassista incredibile, Lucia Scardacchi: bionda, occhi verdi, con quell’aria di chi vive e lascia vivere. Lei si è innamorata del basso perché adorava i Red Hot Chili Peppers. Eravamo pronti per il nostro primo live e sono nati i Whatever». Il live è arrivato alla fine dell’estate 2021, in un locale pesarese: già 300 fan erano pronti ad accoglierli, conoscendo a memoria Rumore bianco. «La nostra canzone è andata avanti all’infinito, è stato bellissimo vederla cantare da tutti, a squarciagola! Qualcuno non credeva che fosse il nostro primo live, la carica era a mille e l’atmosfera che si è creata è stata straordinaria».



La magia bis

A dicembre la magia si è ripetuta a Villa Piccinetti: 250 persone, tutte coinvolte e trasportate dalla loro musica. Una carica che si è fermata di nuovo causa le restrizioni della pandemia, ma non hanno perso tempo iniziando a provare le nuove canzoni. Il terzo live della giovane, ma energica band è atteso l’8 maggio, in viale Trieste a Pesaro, nella piazzetta tra due locali molto frequentati dai giovani, il What’s e la Clandestina. Lì Francesco e la sua band avranno un nuovo banco di prova: «Di nostro faremo solo Rumore bianco, ma l’album è quasi pronto. Il nostro sogno? Sbancare a Sanremo, vincerlo», le doti, la grinta e l’entusiasmo non gli mancano.

