Serena Ucchielli, la modella curvy spopola nell'ultimo videoclip del cantautore Peroz

RIMINI - Serena Ucchielli, la modella curvy di Pesaro, è la protagonista assoluta del videoclip del singolo del cantautore riccionese Stefano “Peroz” Perilli, “Il Palloncino Dalla Tasca, Il videoclip è stato presentato, lunedì 26 giugno, in anteprima, sulla Spiaggia 121 di Rimini. Alla proiezione/conferenza hanno partecipato, tra gli altri, Peroz, il regista Giuseppe Andreozzi, che ha diretto anche la fotografia, e il visual artist Joseph Nenci.

Il video è frizzante, simpatico e spensierato. Una fotografia delle spiagge riminesi con una chiave cromatica tendente al vintage. I personaggi si intrecciano in degli sketch stravaganti che raccontano l’ironia e la leggerezza dei romagnoli e di chi naviga queste terre per le vacanze estive.

Un cast d'eccezione che arriva da tutta Italia:



L'attore nano Massimo Viafora, da Monza. Nel suo percorso artistico lo abbiamo visto nei film “Chi ha incastrato Babbo Natale” con Cristian De Sica, Angela Finocchiaro di Alessandro Siani, “Io sono Babbo Natale” con Gigi Proietti e Marco Giallini, “Pinocchio” di Matteo Garrone, “Io e Marilyn” di e con Leonardo Pieraccioni. Già protagonista del servizio “La vita vista da un nano - Nemo - Nessuno Escluso” su Rai2 il 20/04/2017.

L'attore romano Carlo Colarossi. Già figurazione speciale nel video del brano “L'uomo dietro il campione” di Diodato, nel film "Me contro Te 4 Missione Giungla", nel nuovo video del brano "Tutti come te" di Alex Britti. Adriano Pappalardo nella rubrica “Actor's Factor”, in onda su Rai Uno durante la trasmissione “Dopo Fiction” condotta da Nino Frassica e Flavio Insinna. “È stata un'esperienza davvero fantastica - sottolinea Colarossi -, con delle persone eccezionali, professionali e davvero uniche.

W la musica, w l'allegria e w il Peroz, un artista vero” - Colarossi.

La modella curvy marchigiana Susanna Ucchielli. Già modella curvy per diversi brand ed attività del territorio marchigiano.