Salmo annuncia il suo tour. C'è anche una data marchigiana: ecco dove si esibirà e in quale data

PESARO - Salmo ha annunciato il Flop Tour, la tournée organizzata e prodotta da Vivo Concerti e prevista per i mesi di marzo e aprile 2022, che lo vedrà portare sui palchi dei principali palazzetti italiani tutta la carica esplosiva dell’omonimo album, uscito venerdì 1 ottobre.

Flop ha conquistato la posizione #1 della Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto (1-3 ottobre). Risultato eccezionale anche per il singolo in radio Kumite che si classifica alla posizione #10 della Top 10 Global Songs Debut.

​​L’attività live occupa da sempre un posto centrale nel percorso di Salmo, che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto con il pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione.

Il Flop Tour farà tappa domenica 6 marzo, ore 21, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Biglietti disponibili online su ticketone.it e vivaticket.com; dalle ore 12 di sabato 16 ottobre anche nelle rivendite autorizzate: parterre in piedi 46,00 - tribune telescopiche 57,50 - 1° anello est/ovest 51,75 - 2° anello est/ovest 46,00 - tribuna frontale 40,25 (diritti di prevendita inclusi).

Vip Package Early Entrance inclusivo di biglietto d’ingresso e accesso prioritario alla venue: posto unico in piedi 61,00 (diritti di prevendita inclusi).

Arrivato a tre anni di distanza da Playlist (sei dischi di platino), Flop è un disco che si interroga su un tema importante quanto tabù, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta (dove si nasconde la vita). Flop è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita.

