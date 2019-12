Guida all'ascolto, finale con Stravinskij. La conversazione con il Maestro Totaro

PESARO - Domenica speciale a Pesaro con la conclusione della seconda edizione dell’iniziativa Guide all’ascolto per non addetti ai lavori, organizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini. Questa mattina alle 11 Palazzo Mosca, nella sede dei Musei Civici, ospiterà l’ultima conversazione curata dal Maestro Mario Totaro, dedicata a Igor Stravinskij, l’eclettico. Il musicista e compositore russo nacque a Oranienbaum nel 1882 e, trasferitosi negli Stati Uniti, morì a New York nel 1971.

Fu una delle più importanti figure della musica del Novecento, rivoluzionando l’orchestrazione tradizionale e reinventando il balletto moderno, con stili compositivi e linguaggi musicali diversi. Per Totaro Stravinskij «è stato forse il compositore più celebrato del secolo scorso. Ciò che colpisce maggiormente nella sua musica è la capacità di assumere qualunque stile come punto di riferimento riuscendo sempre a rimanere se stesso, grazie a una personalità gigantesca che garantiva una coerenza interna totale e un fascino irresistibile». La conversazione di circa un’ora presenterà Igor Stravisnkij sotto l’aspetto storico, artistico e umano, utilizzando anche video, foto e ascolti. L’incontro è a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Il presidente della Filarmonica, Michele Antonelli, esprime la sua soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa.

