PESARO - Debutta oggi pomeriggio a Pesaro il pianista Filippo Gorini, vincitore del “Premio Abbiati”, prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, quale miglior solista dell’anno 2022, sul palco del Teatro Sperimentale alle ore 18, nell’ambito della 63esima stagione dell’Ente Concerti che ha rivolto quest’anno, un’attenzione speciale a giovani talenti già affermati nel panorama musicale internazionale in un duplice filo rosso del cartellone, realizzato dal direttore artistico Federico Mondelci.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA È morto Mark Sheehan, addio al chitarrista e fondatore dei The Script: aveva 46 anni IL CONCERTO Claudio Baglioni si esibisce con la Banda della Polizia di Stato al Teatro dell'Opera di Roma MUSICA Pergolesi e Spontini animeranno per cinque mesi Jesi e la Vallesina: 30 eventi e 4 opere liriche nel cartellone



Le qualità artistiche



Il leggendario pianista Andrei Gavrilov ha descritto Gorini come «un musicista con una combinazione di qualità artistiche rare: intelletto, temperamento, ottima memoria, immaginazione vivida e grande controllo». E infatti a 27 anni il pianista si è già affermato come uno dei più interessanti talenti della sua generazione. Dopo la vittoria nel 2015 al concorso Telekom-Beethoven di Bonn, nel 2020 ha ricevuto il Borletti Buitoni Trust Award. Tra i recenti impegni, il debutto con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, recital alla Konzerthaus di Vienna, al Concertgebouw di Amsterdam, al Teatro La Fenice di Venezia e, nella stagione 2022-23, alla Wigmore Hall di Londra, al Teatro San Carlo di Napoli, all’Aichi Arts Theatre di Nagoya in Giappone, oltre al ritorno al Festival Schubertiade in Austria, alla Playhouse di Vancouver, al Festival Bach di Montreal e al Festival di Marlboro negli Stati Uniti. Le sue incisioni hanno raccolto consensi unanimi: le Variazioni Diabelli di Beethoven hanno ottenuto il Diapason d’Or, Supersonic Award Pizzicato, e 5 stelle da The Guardian, Bbc Music Magazine e Le Monde; l’album Bach, Arte della Fuga del 2021, ha ricevuto 5 stelle da Le Monde e dalla rivista francese Classica, e il Supersonic Award dalla rivista tedesca Pizzicato.



Il programma



Per il debutto a Pesaro Filippo Gorini proporrà un programma che accosta due tra le più celebri sonate della maturità di Beethoven e di Schubert, rispettivamente la Sonata n. 31, op. 110 e la Sonata n. 20, D 959, all’intenso fervore romantico degli 8 Klavierstücke, op. 76 di Johannes Brahms.