Spazio Webo Live Streaming, da Pesaro sei serate tra poesia e musica

PESARO - Un festival creativo tra parole e musica è la prima iniziativa di Spazio Webo, un luogo nuovo, a Pesaro, che accoglie, ospita e produce musica, dove poter assistere ad un’esperienza sonora, visiva e partecipativa, attraverso concerti e performance, con all’interno un auditorium, uno studio di registrazione e un’etichetta discografica. Da oggi, lunedì 8, a sabato 13 febbraio, ogni sera dalle ore 22 (sulle pagine Facebook, Instagram e You Tube del locale), si svolgerà “Spazio Webo Live Streaming”, 6 giorni di concerti, registrati nei giorni scorsi, riproposti in compagnia dei protagonisti con cui il pubblico potrà interagire in diretta, assieme ai conduttori Michele Panzieri e Topazio Perlini.



Si parte con l’Orchestra Elettrica, un collettivo di musicisti pesaresi in continua mutazione (in questa occasione saranno presenti Costantini, Mariani, Panzieri, Grazioli e Tagliatesta), che si incontra in uno spazio musicale che sta fra il jazz e la musica elettronica: il risultato è sorta di jam session che può prendere, a seconda dei musicisti sul palco, strade diverse e alternative. Martedì 9 i protagonisti sono i “Faccio oggi”, un miscuglio zoppicante e irresistibile di The Faccions ed Oggi Johnny (ex Camillas), ancora in cerca di una nuova identità, come spiega Topazio Perlini: «Non ci sono ancora precise novità sul nuovo nome dei Camillas, ma in effetti ci stiamo pensando forse un po’ troppo. Oggi Johnny però ci sta dando soddisfazioni, vista anche la possibilità di giocare con promiscui miscugli, come in questo caso con i Faccions. Il 9 saranno con noi anche i Gastone per una jam session davvero selvaggia».



Il mercoledì è dedicato alla poesia. «Presenterò 3 poeti romagnoli che abbiamo coinvolto in questa specie di gioco nato come se fosse un dibattito sul senso della poesia anni ’70. - prosegue Topazio Perlini - A Spazio Webo teniamo molto alla parola e alla poesia e ci torneremo spesso anche con spettacoli teatrali ad hoc». Genuinità giovanile ed entusiasmo puro sono in programma giovedì 11, con i Touristi, band pesarese scoperta allo Zoe Microfestival «Un gruppo interessante che ha il pregio di non imitare nessuno o, se lo fanno, è senza conoscere i precedenti, come frutto di un percorso personale».

Il cantautorato sottilmente elettrico di Michele Panzieri è di scena venerdì: «È anche il suo compleanno - svela Perlini - ed è l’occasione per ascoltare i brani del suo ultimo lavoro: un disco che non è mai uscito e che in quella versione non uscirà più, perché Michele ha già modificato molto di quella prima stesura, grazie anche alle contaminazioni con altri musicisti fatte al Webo».



Chiudono questo primo festival in streaming i Tangerine Stoned «un gruppo musicale romagnolo, quello da cui proviene il nostro bassista, che fa musica psichedelica stile Doors. La cosa curiosa è che sono famosissimi in India e, proprio qui dal Webo, hanno partecipato, in streaming, ad un festival indiano tre settimane fa a Bangalore, la città che li ha scoperti, grazie al loro disco uscito nel 2016».

© RIPRODUZIONE RISERVATA