Il Rof in edizione ridotta, ma ci sarà: tanti spettacoli in piazza del Popolo

PESARO - Il Rof riparte con il fascino e la bellezza di un’edizione inedita. «Il sovrintendente Palacio, assieme alla struttura, ha fatto un lavoro straordinario e questa edizione avrà un fascino unico per il pubblico italiano e, se sarà consentito viaggiare, mondiale - ha dichiarato il presidente Daniele Vimini - Una splendida cartolina per la città, che resterà nel cuore dei pesaresi». Dopo le incertezze che hanno accompagnato il periodo di quarantena, il Rof conferma le date di questa 41esima edizione speciale, dall’8 al 20 agosto. Si parte subito con una nuova produzione, “La cambiale di matrimonio”, in programma al Teatro Rossini l’8, 11, 13, 17 e 20 agosto: una versione particolare che vedrà l’orchestra suonare in platea con il pubblico nei palchi.

L’opera sarà diretta da Dmitry Korchak, al suo debutto come direttore d’orchestra al Rof, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Rossini e di un cast composto da Carlo Lepore (Tobia Mill), Dilyara Idrisova (Fanny), Davide Giusti (Edoardo Milfort), Iurii Samoilov (Slook), Alexander Utkin (Norton) e Martiniana Antonie (Clarina). L’opera è in coproduzione con la Royal Opera House di Mascate, dove sarà riproposta nel gennaio 2021. Assieme alla Cambiale di matrimonio, sarà proposta anche la Cantata Giovanna d’Arco, interpretata da Marianna Pizzolato. L’ultima recita (20 agosto) sarà trasmessa in streaming sul sito web del festival, per dare l’opportunità ai tanti spettatori stranieri e non, che quest’anno non potranno essere a Pesaro, di mantenere il proprio legame con la manifestazione. Lo spettacolo sarà proiettato anche in piazza del Popolo come è tradizione per la serata conclusiva della manifestazione.

Dopo un passato di grandi concerti, anche piazza del Popolo tornerà ad essere la speciale arena in grado di ospitare spettacoli dal vivo: il 12 e il 15 agosto in programma il tradizionale appuntamento con il Viaggio a Reims, messo in scena ogni anno da Emilio Sagi nell’ambito dell’attività dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”. Stavolta il cast sarà composto da ex accademici che hanno già avviato una carriera internazionale. L’Orchestra Sinfonica Rossini sarà diretta da Giancarlo Rizzi. Sempre in piazza anche 6 concerti con orchestra, tenuti da alcuni tra i principali interpreti rossiniani d’oggi: Olga Peretyatko (9 agosto), Nicola Alaimo (10 agosto), Jessica Pratt (14 agosto), Juan Diego Flórez (16 agosto), il trio di buffi Alfonso Antoniozzi, Paolo Bordogna ed Alessandro Corbelli (18 agosto), Karine Deshayes (19 agosto). L’orchestra sarà la Filarmonica Rossini, diretta da giovani talenti quali Michele Spotti, Nikolas Naegele e Alessandro Bonato. A breve saranno rese note anche le modalità di prenotazione e tutte le info utili all’acquisto dei biglietti.

