Un segno del destino: la scoperta della presenza nella cinquina di finalisti ai Nastri d’Argento 2024 per il regista pesarese Giovanni Piscaglia è arrivata l’11 gennaio «a un anno esatto dalla fine delle riprese di “Perugino. Rinascimento immortale” e mi ha fatto un certo effetto», commenta. Capace di uno sguardo delicato e profondo nei suoi documentari d’arte, non è la prima volta che Piscaglia arriva in finale al prestigioso premio italiano.

La vittoria nel 2020

«Nel 2019 - sottolinea - arrivai in finale con "Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, ovvero nei primi tre, secondo step di scrematura dopo l’annuncio della cinquina e mi avevano premiato comunque sul palco, anche se non ero giunto primo. Poi con Ermitage (il docu d’arte sul prestigioso museo di San Pietroburgo) vinsi il Nastro d’Argento come miglior sceneggiatura nel 2020».

La sceneggiatura di Giovanni Piscaglia era risultata molto innovativa, dirigendo egregiamente un Toni Servillo come guida, sia spazialmente nel museo, che virtualmente attraverso la storia della collezione d’arte da cui è partito. Ma, al documentario su il Perugino, Piscaglia è particolarmente affezionato: «È stato un film fortemente voluto e fatto crescere, insieme ad altre persone, da zero. Tutto partì dalla mostra su Perugino alla Galleria nazionale dell’Umbria, che aveva rinnovato l’attenzione per un grande artista, forse troppo spesso ignorato o dimenticato», racconta. «Grazie alle precedenti collaborazioni, è stato proprio il direttore della Galleria Marco Pierini a chiamarmi per suggerirmi di affrontare questo artista. Arpa Umbria e l’attenzione di un produttore illuminato come Ballandi, hanno poi deciso di scommettere su un personaggio che non è Raffaello, Caravaggio o Michelangelo».

Il percorso

Da qui l’avvio del percorso di studio di Piscaglia, un grande artista, la cui fama è stata fraintesa e non adeguatamente rispettata, secondo quello che rappresentò in vita. «Così ho deciso di scavare a fondo nella sua biografia, cercando di scoprire la verità del tempo in cui visse e le mille sfaccettature della sua personalità».

La cura dei particolari, la ricerca delle fonti, il racconto intenso e profondo dell’artista protagonista, sono alla base dell’attento e meticoloso lavoro del regista pesarese, capace di coinvolgere il pubblico proponendo una prospettiva sempre diversa e affascinante. Tra i suoi altri lavori anche “Napoleone. Nel nome dell’arte”, nonché diversi e affascinanti documentari all’interno delle Gallerie d’arte più prestigiose (tra cui la Galleria Borghese, le due Nazionali dell’Umbria e delle Marche, gli Uffizi, il Museo Archeologico di Napoli, la Reggia di Caserta e la Pinacoteca di Brera).

La nuova web serie

Attualmente Piscaglia sta lavorando alla seconda stagione di una web serie dedicata alla casa d’aste della famiglia Pananti: un modo per raccontare cosa succede in questo mondo per molti così misterioso. «Racconto i retroscena: come funziona una casa d’aste, quanto lavoro c’è dietro prima di arrivare alla vendita di un oggetto che non spunta mai dal nulla. La serie ha avuto una menzione speciale su Art Tribune. È un mondo che le persone non conoscono, avendo l’idea che sia solo per ricchi che acquistano capolavori a prezzi da capogiro e per questo inaccessibile ai più. Ma non è così».