Per i 41 anni di musica di Pedretti reunion dei Revenge insieme alla Crotalo Company

VALLEFOGLIA - I 41 anni di musica di Paolo Pedretti saranno festeggiati questa sera con un evento straordinario organizzato al Caffè della fortuna di Vallefoglia alle ore 22,30. Una vera e propria “reunion” che unisce la storica band di Pedretti, i Revenge, assieme alla Crotalo Company con qualche anteprima come la presentazione del nuovo singolo “The King will never die”.



Il progetto prevede un disco anniversario in ricordo anche di quando Pedretti fondò la sua prima band (nel 1982 i Revenge) assieme a Fabrizio Ugolini, dandosi il nome di “battaglia” Red Crotalo. Sono passati 41 anni dal primo concerto al Teatro Sperimentale di Pesaro in collaborazione col Comune, l’evento che nell’ottobre del 1981 segnò l’inizio di un lungo percorso, ancora work-in-progress. «Ho sempre continuato a fare musica, fedele al mio sogno, alla mia più profonda natura - racconta Pedretti -. Se è vero che ognuno di noi nasce per portare a termine una missione, qualunque essa sia, realizzando attraverso essa la propria vera essenza, dando voce ai propri talenti, che sono doni e come tali vanno onorati, beh allora io ringrazio mille e mille volte ancora per esserci riuscito. Malgrado le sfide, malgrado le difficoltà. 41 anni di musica, 41 anni che mio padre (il noto poeta Nino Pedretti) non c’è più. L’ho perso presto, non è mai riuscito a vedere un mio concerto, il primo dei quali fu proprio pochi mesi dopo la sua scomparsa. È a lui che dedicherò l’album in cui racchiudo questi miei tanti anni di attività, di esperienze, di storie di vita on the road, o nei divani consumati di qualche studio dove a volte mi sono persino addormentato passandoci la notte. Ma più che una dedica è un dato di fatto che lui sia in ogni mia canzone, in ogni passo di questo lungo percorso».

41 anni che segnano tante avventure al fianco di tanti musicisti della scena italiana contemporanea, ricche di contaminazioni e scambi culturali continui, osmotici: «Gli amici musicisti che hanno fatto parte di questa storia fantastica saranno ancora lì, con me. E con me ci sarà anche un grande autore pesarese, Gerry Gennari, che ora non c’è più, con un brano inedito che abbiamo realizzato insieme. È il mio modo di dire grazie a tutti quelli con cui mi sono formato, con cui ho lavorato, ho creato, sono cresciuto; ma soprattutto, a tutti quelli che mi hanno ascoltato e applaudito, che hanno saltato a un concerto o assaporato ogni nota immobili nell’ombra, per concentrarsi meglio sugli assoli. Perché la vera energia, il motore, siete voi, il pubblico, gli ascoltatori, gli eterni amanti del rock, gli estimatori e gli instancabili curiosi. Grazie per tutto quello che ognuno di voi potrà fare per sostenere il mio progetto. Perché il rock continui a vivere. Perché il rock è una parte di noi».



Durante il concerto saranno girate anche alcune immagini che serviranno per il videoclip del singolo “The King Will Never Die” dedicato a un guru della chitarra della storia del rock Eddie Van Halen. Un brano Suonato da Marco Rovinelli (Samuele Bersani/ Pacifico/ Marina Rei/ Turci e tanti altri) alla batteria, Danilo Fiorucci (Zarrillo/ Masini) al basso, Massimo Bozzi ai Cori (Mina, Anconacci), con la voce di Corrado Voice Peluso che è in partenza per un tour europeo in tributo agli Ac Dc senza precedenti.

