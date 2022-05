“We Nature”, kermesse che celebra la bellezza della natura, e il concerto “U2 tra rock e spiritualità” sul San Bartolo

PESARO - Doppio evento oggi a Pesaro, sul San Bartolo: la prima edizione di “We Nature”, kermesse che celebra la bellezza della natura, e il concerto “U2 tra rock e spiritualità”.



Parole chiave di “We Nature”, che si svolge oggi e domani nella splendida cornice di Fiorenzuola di Focara, sede dell’Ente Parco San Bartolo, saranno ambiente, sostenibilità e futuro, in due giornate di appuntamenti con ospiti di livello internazionale e talk di esperti climatologi e ricercatori scientifici, laboratori didattici ed esperienziali ed escursioni e trek bike con osservazioni naturalistiche in uno degli hotspot più interessanti delle migrazioni degli uccelli nell’Adriatico.

L’evento sarà anche occasione per vedere riaperto il Sentiero delle Passioni, percorso simbolo del paese, uno dei primi grossi interventi post incendio e per parlare degli interventi in compartecipazione con la Regione sulla strada che da Fiorenzuola porta alla spiaggia, amatissima dalla stampa internazionale. Tra le numerose iniziative spiccano due interessanti talk show: il primo, questa mattina alle 10,30 (Campanile di Sant’Andrea, realizzato in collaborazione con Swarovski Optik) con Luca Mercalli meteorologo e climatologo che presiede la Società Meteorologica Italiana e il saggista divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, invitati a dialogare con esperti delle maggiori organizzazioni ed enti di ricerca nazionale su “il clima che cambia: l’impatto sugli habitat naturali”; il secondo domani alle 15 (Campanile di Sant’Andrea), dal titolo “La Natura della cultura, verso Pesaro capitale Italiana della cultura 2024”, che vede la presenza di Marco Ardemagni, conduttore del programma Caterpillar AM di Rai Radio 2, Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, Daniele Vimini, vicesindaco del Comune di Pesaro ed Elena Viganò, professoressa dell’università di Urbino. We Nature propone anche, questa sera alle 21, il concertone “Sulle Strade della Musica”, progetto di Isoradio patrocinato dal Ministero della Cultura, sulla splendida terrazza affacciata sulla incontaminata spiaggia di Fiorenzuola di Focara.



Sempre oggi alle 19, nell’ambito del festival “Decanto - Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio” all’azienda De Leyva, l’Orchestra Sinfonica Rossini (in formazione cameristica) sarà protagonista del concerto “U2 tra rock e spiritualità” con la partecipazione della cantante pesarese Clarissa Vichi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA