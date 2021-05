Il cantante-performer Naip da X Factor alla Mostra del cinema di Pesaro con “Concerto Muto”, sarà il 20 giugno sul palco di Piazza del Popolo

PESARO - L’evento musicale della 57esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (19-26 giugno 2021), sarà il “Concerto Muto” del cantante e performer Naip, rivelazione dell’ultimo X Factor, in programma sul palco di piazza del Popolo il 20 giugno. Naip è l’acronimo di “Nessun artista in particolare”, il progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri, 30 anni, che ha conquistato la grande attenzione del pubblico nazionale grazie al successo riscontrato nella nota trasmissione televisiva. Si assisterà ad un personalissimo esperimento tra spettacolo, sonorizzazione e musica dal vivo durante il quale Naip si confronterà con i film d’avanguardia degli anni ’20, dal dadaismo al surrealismo, e si "fonderà" con le immagini di artisti come Hans Richter, Man Ray, Walter Ruttman e Marcel Duchamp.

L’evento rientra nella sezione “Il Muro del Suono”, il tradizionale dopo-festival della Mostra curato da Anthony Ettorre e Vittorio Ondedei, che, per il secondo anno consecutivo, si sposta dalla corte di Palazzo Gradari alla grande piazza del Popolo per un’unica serata che si preannuncia straordinaria e che riporterà finalmente la città a vivere l’atmosfera degli eventi dal vivo. La presenza di Naip si inserisce perfettamente in una sezione che da sempre lavora sulla sperimentazione tra musica e immagini, coinvolgendo alcuni degli artisti più significativi della scena indipendente italiana. La serata offrirà anche l’occasione per presentare il doppio album “Luccichini Dappertutto” registrazione del concerto di apertura della scorsa edizione della Mostra per omaggiare Mirko Bertuccioli alias Zagor Camillas, scomparso il 14 aprile 2020, con i contributi, tra gli altri, di artisti come Calcutta, Maria Antonietta, Lo Stato Sociale, Pop X e Giacomo Laser.

