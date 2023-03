PESARO - Originale, anticonformista, ipnotica: Nada sarà sul palco del teatro Sperimentale di Pesaro, questa sera alle 21, per presentare il suo ”La paura va via da sé se i pensieri brillano tour”, dal titolo dell’ultimo album che mira dritto al cuore. A tre anni dal suo precedente disco di inediti ”È un momento difficile tesoro”, una delle voci più iconiche della musica prosegue il suo intenso e straordinario percorso artistico.



L’artista senza tempo



È stata definita un’artista senza tempo, che non cerca espedienti: assale gli impulsi che la pervadono con un’insistente attività di autoanalisi, ma sa anche essere impetuosa nel mostrare lo sdegno per un mondo sempre più insensibile e impietoso. Un’artista sincera, reale, protagonista assoluta della musica italiana da decenni, fuori dagli schemi, lontano dalla moda e da facili e orecchiabili melodie, con pensieri e testi che non vanno alla ricerca di inutili sovrastrutture, ma che, spesso, indagano l’imprescindibile.

E questo ultimo lavoro non è da meno: «La paura va via da sé se i pensieri brillano è un pensiero un po’ zen che mi rispecchia tantissimo e nella cui veridicità credo molto, perché la provo tutti i giorni su me stessa», ha raccontato Nada. «Il senso è che la paura è un sentimento che convive con noi e che ci serve, perché ci frena in tante cose. Ma se dalla paura vieni sopraffatto al punto da finire vittima dell’ansia, dell’angoscia, allora in qualche modo la devi superare. Perché solo con in testa pensieri chiari si può riuscire a vedere le cose con lucidità e a stare meglio. Serve, allora, esorcizzare la paura». La sua determinazione è diventata una delle caratteristiche della sua arte. Le collaborazioni e le esperienze maturate sono tantissime: musica, teatro, televisione, scrittura. Dall’incontro con Piero Ciampi nel 1973 (sodalizio che porterà alla realizzazione di tre album tra il 1973 e il 1976 ) a quello col teatro con maestri come Giulio Bosetti, Dario Fo, Marco Messeri. Con la pubblicazione di 5 libri, Nada si è imposta anche come scrittrice sensibile e schietta. La sua vita è diventata prima il romanzo ”Il mio cuore umano”, poi un film, ”La bambina che non voleva cantare” con la regia di Costanza Quatriglio, trasmesso da Rai1 nel 2021 con grande riscontro di pubblico e critica. Ha composto alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali, come ”Amore disperato” e ”Senza un perché”.



Il coraggio



Fin dai suoi esordi Nada ha dimostrato il coraggio di metterci la faccia, di esprimersi al meglio e questo ultimo album va in quella direzione: canzoni indipendenti e taglienti, pop blues miscelato con la marzialità del post punk, tanta ironia e ritmi sincopati, atmosfere struggenti e solari di brani intimi. Un album davvero intrigante di un’artista senza tempo che sa raccontare se stessa, ma non solo e, soprattutto che non nasconde i suoi sentimenti, il suo essere profondamente vera e incessantemente rock. Info: 0721387548.