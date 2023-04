PESARO - Omaggia il suo idolo di sempre l’eclettico e vulcanico pianista pesarese Matthew Lee con il suo nuovo singolo ”Suspicious Minds”, cover della celebre canzone portata al successo da Elvis Presley nel 1969.

La nuova veste

Pubblicato per la CinicoDisincanto, Suspicious Minds è stato realizzato in collaborazione con il chitarrista, compositore e arrangiatore Frank Carrera. Senza perdere l’essenza del brano di Elvis Presley, i due musicisti hanno restituito ai fan e al pubblico una nuova e originale veste del brano, più frizzante e briosa, secondo l’inconfondibile e inimitabile rock’n’roll touch di Matthew Lee. «Sono cresciuto - afferma Matthew - con la musica di Elvis per via di mio padre. Credo che molte delle sue canzoni siano ancora attualissime. Da qui l’idea di omaggiare il re del Rock’n’Roll con un arrangiamento nuovo e molto particolare di una canzone che adoro, Suspicious Minds, realizzato con Frank Carrera». L’omaggio del crooner Matthew Lee, dunque, è un ritorno alle origini e un modo per portare nuova vita a questa intramontabile canzone e farla apprezzare anche alle nuove generazioni.

L’esuberanza

Innamoratosi fin da piccolo del Rock’n’Roll grazie ai dischi del padre, che gli fa conoscere Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, Matthew ha frequentato anche il conservatorio Rossini di Pesaro, da cui viene però radiato dopo quasi 9 anni, per incompatibilità del suo stile “esuberante” con gli studi classici. Ma sarà proprio quello stile definito “esuberante” a diventare la sua cifra stilistica e la sua fortuna: comincia infatti giovanissimo ad esibirsi dal vivo, e la sua carriera live cresce rapidamente: presto comincia ad esibirsi in tutta Europa, e dopo il successo in Inghilterra, dove partecipa a numerosi Festival suonando prima di artisti del calibro di Van Morrison e Tom Jones, la stampa inglese lo definisce “The Genius of Rock’n’Roll”. Ha 7 album all’attivo e con la sua band è in tour in tutto il mondo. L’uscita del brano Suspicious Minds accompagna il tour nei più importanti locali e piazze italiane, il Back to Rock & Love Tour che lo ha visto, il 31 marzo 2023, esibirsi anche al Blue Note di Milano.

Il suo show

Il suo show, che unisce brani originali ai grandi classici del rock’n’roll e ad alcune rivisitazioni di grandi successi italiani, è uno spettacolo coinvolgente ed adrenalinico, grazie anche al suo eccezionale virtuosismo al pianoforte che lo rende unico nel panorama della musica dal vivo. Uno spettacolo potente ed emozionante che attraversa tutto il mondo del rock’n’roll: un viaggio che accompagna il pubblico dagli anni d’oro del rock sino alle sonorità contemporanee dove swing, country e rock’n’roll si mischiano attraverso le note della band e l’inconfondibile tocco del mago degli 88 tasti. Tra aprile e maggio, Matthew ha in programma diverse date in Italia e all’estero, tra cui Torino, New York, le Isole Azzorre, Gibilterra, Francia, Finlandia, Norvegia e Portogallo. È anche una star dei social e sono ormai famose le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni, tanto che l’aeroporto di Bruxelles lo ha nominato Ambasciatore dell’aeroporto Charleroi, dove spesso si ferma in occasione delle trasferte all’estero.