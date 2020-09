“La musica: un ponte tra i popoli” al Conventino di Monteciccardo

PESARO - Torna nelle Marche il progetto “La musica: un ponte tra i popoli”: oggi, alle 18, al Conventino di Monteciccardo, a Pesaro, appuntamento con l’ensemble costituito da giovani musicisti europei, di età compresa tra 8 e 21 anni, diretti da Bardh Jakova e Stefano Bertozzi. Il concerto aperitivo è organizzato da WunderKammer Orchestra (Wko) e sostenuto dal Comune di Pesaro e dall’Azienda Agricola che lo ospita. L’evento costituisce l’unico appuntamento nelle Marche del “Festival della musica giovane del Mediterraneo” che si svolge a Forlì nel mese di settembre, ideato dal direttore artistico della Wko, Paolo Marzocchi. Per l’Unione Europea, oltre all’Italia, sono coinvolti Spagna, Romania e Slovenia. «L’idea è quella di formare un’orchestra sinfonica giovanile – spiega Marzocchi -. La particolarità è che i ragazzi, oltre a lavorare sul repertorio classico, devono anche confrontarsi con un repertorio di musiche tradizionali dei Balcani, appositamente orchestrato dal fisarmonicista albanese (da qualche anno residente in Italia) Bardh Jakova e dal clarinettista Stefano Bertozzi». Il concerto si apre con il Divertimento KV 138 in Fa Maggiore di Mozart, cui segue Albanian Folksong, versione per orchestra d’archi di Paolo Marzocchi e St. Paul’s Suite, per orchestra d’archi di Gustav Holst. Info: 3666094910. © RIPRODUZIONE RISERVATA