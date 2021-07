“Musica Mia” , l'Orchestra Rossini e Chiara Civello rendono omaggio alla canzone italiana a Pesaro e a Fano

PESARO - Un nuovo omaggio alla canzone italiana da parte dell’Orchestra Sinfonica Rossini, dedicato all’indimenticabile Mia Martini, sarà sul palco dell’Arena Miralfiore di Pesaro, questa sera, alle 21,30 (nel variegato cartellone dei Concerti di Xanitalia) e mercoledì 14 luglio, sempre alle 21,30, su quello della Rocca Malatestiana di Fano nell’ambito del “Symphony Pop Festival”, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Roberto Molinelli.



In “Musica Mia” Chiara Civello omaggia Mia Martini e la canzone italiana, ma è anche un doppio omaggio a due straordinarie interpreti: da una parte Mia Martini e dall’altra la stessa Civello, cantautrice e interprete di origine romana. «Ho sempre scritto le mie canzoni e qui ho cantato alcune di quelle che avrei voluto scrivere. Ho scoperto un’altra parte di me, quella che trova un posto dentro le parole degli altri, che poi diventano sue», spiega la Civello, raccontando il suo quinto album “Canzoni”, che torna protagonista in questo progetto con la Rossini come fil rouge che lega le canzoni di Chiara e quelle dei più grandi nomi della canzone italiana, rendendogli omaggio con una freschezza emozionante ed evocando anche le atmosfere di altri grandi interpreti come Lucio Battisti e Francesco De Gregori. Apprezzata come portavoce della canzone italiana nel mondo, la Civello è forse meno conosciuta in Italia, nonostante la sua voce sia davvero unica nel panorama nostrano, con rimandi alla bossa nova e alle sinuosità del jazz. Nel 2012 Chiara ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, nella categoria big, con il brano “Al posto del mondo”, ma la sua apparizione rimane una meteora.

Oggi, dopo tanto girovagare tra Stati Uniti e Brasile, miss Civello ha rimesso radici in Italia, ma non rinuncia alla vocazione cosmopolita che l’ha contraddistinta fin dagli esordi della sua carriera. A maggio scorso ha avuto l’onore di cantare al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per a presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per l’anno 2021. Info: Pesaro, Biglietteria Parco Miralfiore, dalle ore 20, 334.3193717; Fano, Botteghino del teatro della Fortuna, 0721.800750.

© RIPRODUZIONE RISERVATA