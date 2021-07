La musica house incontra la classica con Dj Ralf e l’Orchestra Rossini, primo appuntamento dei “Concerti di Xanitalia”

PESARO - La musica house incontra la classica con Dj Ralf e l’Orchestra Rossini: il primo appuntamento dei “Concerti di Xanitalia” al parco Miralfiore di Pesaro, stasera alle 21,30, propone un progetto innovativo nel suo genere, una sfida coraggiosa, ma non impossibile grazie anche ai sapienti arrangiamenti di Daniele Rossi, nel doppio ruolo di direttore e arrangiatore.

Una leggenda del night clubbing come Dj Ralf, al secolo Antonio Ferrari, fonderà le sue composizioni con gli archi e gli ottoni dell’Orchestra Rossini: «Quando me l’hanno proposto dei fidati amici, all’inizio ero nel dubbio. Lo ammetto. - racconta Dj Ralf -. Ma la sfida di sentire le mie composizioni, quattro ancora inedite, eseguite da una prestigiosa orchestra e dai suoi archi ed ottoni si è rivelata irresistibile. E bellissima. Non vedo l’ora di condividere con il pubblico questa avventura, nata grazie anche alle orchestrazioni di Daniele Rossi».

Classe ‘57 Dj Ralf, proviene dallo spaccato della musica rock. Nei primi anni ‘80 occupò la consolle di locali alternativi nella città di Perugia quali “Lacugnana”, “Story Teller” e “Norman e il Presidente”. Una tipologia di club innovativi all’interno dei quali Dj Ralf poté esprimere i propri gusti agendo in piena libertà nel mixare generi musicali diversi tra loro e uscendo dai rigidi stilemi dell’epoca. Questo fu il primo step rilevante nella sua formazione artistico-musicale, vissuto nel capoluogo umbro che in quel momento storico era in pieno fermento rappresentando un punto di riferimento culturale e musicale nel panorama nazionale, grazie anche all’intensa vita universitaria e notturna. Nel 1987 ci fu l’avventura newyorkese che, al suo ritorno, lo consacrò tra i più acclamati Dj europei. Molti i locali nei quali ha lavorato in Italia e nel mondo, primo fra tutti il Cocoricò di Riccione. Nel 2006 ha dato vita alla sua etichetta Laterra Recordings.

© RIPRODUZIONE RISERVATA