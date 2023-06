PESARO - La cultura nella natura: un gioco di parole che richiama lo slogan di Pesaro 2024 (La natura della cultura) e offre una stagione estiva pesarese ricca di sorprese e 15 serate di grandi appuntamenti nel Parco Miralfiore.



Gli ospiti



A Miralteatro si esibiranno da Maria Antonietta ad Erri De Luca, dagli Obelisco Nero a Nino Frassica, Enrico Lo Verso passando per lo storyteller sportivo Luca Pagliari e l’appuntamento dal sapore internazionale con il concerto di Benjamin Clementine, poeta e cantautore figura di culto nella scena musicale inglese. Ma l’anteprima dell’estate nella natura, sarà con il Circo El Grito che rinnova l’appuntamento la quinta edizione di Stupor Circus (dal 6 al 16 luglio), festival internazionale di circo contemporaneo: 25 appuntamenti per conoscere un aspetto inedito di quest’arte così affascinante sia nel tradizionale tendone che con il suggestivo Chapiteau allestito per l’occasione negli spazi dell’arena. «Un progetto in crescita, con 40 appuntamenti dal 6 luglio al 9 agosto, che si affianca ai festival più grandi della città», annuncia Gilberto Santini. «Un’avventura che include anche i progetti di Mun, dell’Ente Concerti, di Libera Musica della Filarmonica Rossini e di tante realtà cittadine, che si apre con Maria Antonietta, in esclusiva regionale, e si chiude con Piovani che torna a Pesaro con un concerto che abbraccia tutta la sua splendida carriera».



L’inaugurazione



Sarà proprio Maria Antonietta ad inaugurare Miralteatro (19/7), con il concerto “La tigre assenza tour” dal nome dal suo nuovo album tratto dall’omonima poesia sul dolore e sulla memoria di Cristina Campo. Il 22 luglio Nino Frassica accompagnato da Los Plaggers Band, gruppo di sei musicisti il cui nome è una fusione tra Platters e plagio, portano un concerto/cabaret coinvolgente. Erri De Luca (28/7) accompagnato da Cosimo Damiano Damato e la Minuscola Orchestra Balcanica di Giovanni Seneca in Le rose di Sarajevo, un omaggio a Izet Sarajlic, cantore e testimone della guerra bosniaca, attraverso i suoi versi e una musica dall’atmosfera balcanico-mediterranea; il 1 agosto l’appuntamento dal sapore internazionale è quello con il concerto di Benjamin Clementine mentre il 5 agosto, Enrico Lo Verso racconterà un’opera di Platone, L’apologia di Socrate. Due le serate con Luca Pagliari: il 31 luglio con Zona Cesarini. Il calcio, la vita, che utilizza il football per raccontare una serie di vicende umane complesse e ricche di sfaccettature in un percorso denso di emozioni e il 7 agosto Il Ladro di storie appunti di viaggio di un giornalista distratto con le storie che hanno segnato la sua carriera, accompagnato da foto e musiche in un viaggio intriso di umanità. Spazio anche alle realtà locali, tra cui: il 21 luglio Voci e musica di una notte di mezza Estate con il Coro Grillo d’oro ed Exnovo Coro Urbano; Children’s corner con l’Orchestra di LiberaMusica diretta da Daniele Rossi, che vede in scena sessanta bambini tra i 6 e i 13 anni (30/7); Il Coro Filarmonico Rossini diretto da Federico Raffaelli con Carmina Burana (3/8). Biglietti su www.vivaticket.com e rivendite del circuito.