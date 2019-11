Mengoni scende nell'Arena di Pesaro con le canzoni di Atlantico On Tour

PESARO - Il “re matto” del pop è cresciuto. E da artista maturo e completo, sta inanellando una serie di sold out nei palasport italiani. Uno dietro l’altro. E domani, domenica, per la prima volta si esibirà alla VitriFrigo Arena di Pesaro. Inizio ore 21. Una setlist ricchissima, durante la quale Mengoni proporrà i brani di Atlantico On Tour, il nuovo progetto discografico uscito il 25 ottobre e che ha debuttato subito al primo posto della classifica iTunes. L’album è composto da un doppio cd con 3 brani inediti, tra cui il singolo “Duemila Volte” che ne ha anticipato la release, insieme all’album doppio platino Atlantico, che ha raggiunto ad ora oltre 80 milioni di stream oltre a 19 tracce dal vivo registrate durante il tour. «Il live in questa nuova parte di “Atlantico Tour” vedrà dei piccoli cambiamenti che faranno crescere ancora di più lo spettacolo - anticipa Mengoni -la mia visione estetica e musicale mi spinge sempre a fare di più. Ci saranno delle novità in scaletta, per coniugare le tante sonorità diverse dell’album: ritmi sudamericani, dance, fado, ballad e uptempo. Mi aspetto che il pubblico si diverta e trascorra due ore indimenticabili».

Uno spettacolo di quasi due ore sviluppato con Claudio Santucci per Giò Forma, che già ha collaborato con Marco al precedente tour. Il concerto è diviso in tre parti: nella prima prevale il bianco e nero ad evidenziare anche la linearità del palco. Nella seconda i colori invadono la scena e, in un crescendo, si arriva alla totalità dello show del terzo blocco. Sono tre anche i livelli che costituiscono la scena: un fondale industriale che delimita la scatola scenica, un vero e proprio muro di ferro e lamiera, da 7 tonnellate di peso, customizzato con barre led, a cui si sovrappone uno schermo trasparente realizzato su misura per questo show.

La lunga scaletta si articola su tre diversi set, inframezzati da altrettanti monologhi dell’artista. © RIPRODUZIONE RISERVATA