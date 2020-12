Il Pesaro Music Awards 2020 a Paola Molfino, Saverio Marconi e Mariella Devia

PESARO - Con un concerto in diretta streaming dal teatro Rossini di Pesaro, si rinnova l’appuntamento con il Pesaro Music Awards, riconoscimento assegnato ad importanti nomi del mondo della musica. L’appuntamento, con il premio ideato ed organizzato dall’Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con il Comune di Pesaro (assessorato alla Bellezza, nella persona del vice sindaco e assessore, Daniele Vimini) e all’azienda Xanitalia, è fissato alle 20,30 di domani, sabato 12 dicembre, in diretta dal canale You Tube e dalla pagina Facebook dell’Osr. Oggi, alle ore 19,30 e in replica domani, 15 minuti prima dell’evento, sarà trasmesso “Tracce di… Pesaro Music Awards”, la guida all’ascolto a cura della musicologa, professoressa Maria Chiara Mazzi e del segretario artistico Osr, il Maestro Paolo Rosetti.



Il Pesaro Music Awards 2020, dopo Daniela Barcellona, Masahiro Shimba e Carmine Emanuele Cella presenti alla cerimonia del 2019, ha deciso di assegnare quest’anno i suoi riconoscimenti a tre importanti riferimenti del mondo della musica: Paola Molfino, dall’inizio del 2020 direttore della prestigiosa testata musicale Amadeus; Saverio Marconi, attore regista e direttore artistico della Compagnia della Rancia, punto di riferimento per antonomasia del musical in Italia e Mariella Devia, soprano di fama mondiale e sicuramente tra i più importanti e amati di sempre, indimenticabile Lucia di Lammermoor, ospite in ben 12 edizioni del Rossini Opera Festival di cui l’ultima risale al 2012.



«Il premio non è legato ad una specifica attività, ma viene in qualche modo conferito alla carriera - conferma il presidente dell’Osr Saul Salucci -. Al premiato viene simbolicamente consegnato un oggetto d’arte realizzato da un artigiano fiorentino con una chiave di violino in argento che rappresenta il mondo della musica. Ringrazio anche per la consulenza ricevuta dal sovrintendente del Rof Ernesto Palacio, che conferma la sinergia tra istituzioni e operatori della Città della Musica, di cui l’Orchestra è parte integrante e fondamentale». «Nonostante le ristrettezze dovute alla pandemia, è importante non fermare le attività culturali e artistiche - ha sottolineato Vimini -, soprattutto per consolidare la grande intuizione di un premio che riunisce a Pesaro nomi importanti della scena musicale non solo italiana».



La serata, ospitata in un teatro Rossini che mantiene l’assetto utilizzato recentemente dal Rof, prevede l’Orchestra Sinfonica G. Rossini presente con il grande organico, sotto la guida dal Maestro Matteo Beltrami, insieme al soprano Marta Torbidoni, che verrà coinvolta negli omaggi musicali. Il programma scelto da Osr insieme al Maestro Beltrami prevede: la Sinfonia da La forza del destino di Verdi, un omaggio a Rossini con “Sombre foret” da Guillaume Tell, il Preludio del terzo Atto e “Je dis, que rien ne m’épouvante” da Carmen di Bizet e sempre di Verdi “Ernani involami” da Ernani. Ad impreziosire l’evento la partecipazione, come lo scorso anno, della giornalista Anna Rita Ioni che farà gli onori di casa conducendo la serata ed intervistando gli ospiti.

