PESARO - L’evento tanto atteso da migliaia di fan è arrivato: la tournée mondiale dei Maneskin, il Loud Kids Tour, ripartirà domani, giovedì 23 febbraio, alle ore 21 dalla Vitrifirgo Arena di Pesaro e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti, per concludersi con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (già sold out) e 25 luglio. Per i concerti del 2023 sono stati già venduti 500mila biglietti.

L’arrivo

La band è già arrivata a Pesaro: è iniziato il montaggio e da ieri sera erano in programma le prove proprio nel luogo in cui vennero selezionati per XFactor nel 2017. «Un concerto attesissimo da tutta la città, dopo il rinvio dello scorso anno a causa del Covid, ora finalmente ci siamo - afferma il sindaco Matteo Ricci -. È un grande onore ospitare la data zero in Italia del tour dei Maneskin, band iconica e dal grande successo mondiale. Uno dei gruppi più forti del panorama musicale internazionale, che, ricordiamo, ha mosso i suoi primi passi proprio nell’allora Adriatic Arena. Nel 2017 Pesaro ha portato bene ai Maneskin, e domani, a distanza di quasi sei anni, apriremo simbolicamente con loro il grande triennio della Capitale italiana della Cultura 2024: sarà un grande crescendo rossiniano, all’insegna della musica e dei grandi eventi». Gli spostamenti del gruppo sono blindati, un management in grande stile non permette di avvicinarsi mentre i fan sono già in subbuglio.

L’uscita di “Rush!”

Il gruppo si presenta sul palco pesarese fresco dell’uscita, a gennaio, del nuovo album “Rush!”, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, e registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo. Fin dal titolo si evince la sensazione di urgenza che ha accompagnato la band durante questi vorticosi mesi, un insieme di necessità, sforzo, disciplina, concentrazione, emozioni di grande intensità. Questo perché il processo creativo, rispetto ai due album precedenti, di Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan, si è concentrato sugli elementi che caratterizzano le loro quattro distinte personalità e sfaccettature, mantenendo salda la propria identità di band nell’ampia gamma delle sonorità presenti nelle 17 tracce. È un disco molto personale dal punto di vista autoriale, un viaggio alla scoperta di se stessi. Se negli album precedenti i testi dei Maneskin erano manifesti tesi a sottolineare la voglia di buttarsi a capofitto nel mondo, prendere il proprio posto, in Rush! è più evidente la proiezione verso le esperienze interiori.

Il carisma

Incontenibili e carismatici, c’è una grande folla di giovani, ma non solo, che li attende alla Vitrifrigo Arena, per condividere, finalmente dal vivo, questo ultimo album, la sensazione di euforia che si prova vivendo sul filo del rasoio con il timore di precipitare, scegliendo questa vita che comprende tutto, gli aspetti fortemente positivi e le rinunce.