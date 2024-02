Magie del belcanto ritrovato, presentata a Pesaro la terza edizione del Festival nazionale

Sarà il maceratese Lauro Rossi il compositore principale della terza edizione del festival nazionale “Il Belcanto ritrovato”. A Rossi sarà dedicato l’allestimento integrale di un’opera lirica (24/8 al Teatro della Fortuna di Fano), una conferenza curata da insigni studiosi e musicologi (21/8 Museo Rossini) e uno dei due Concerti dal Balcone di Casa Rossini (16/8). Ma nell’anno in cui Pesaro è Capitale italiana della cultura, per questa terza edizione è stato incoronato un secondo compositore sui cui concentrare le attenzioni: il tolentinate di nascita e pesarese di adozione Nicola Vaccaj, che nella città adriatica si stabilì definitivamente negli ultimi anni di vita.

La presentazione

L’intero programma è stato presentato ieri a Pesaro alla presenza dei rappresentanti dei sostenitori, i sovrintendenti Saul Salucci e Rudolf Colm, col direttore artistico Daniele Agiman e Paolo Rosetti dell’Orchestra Rossini, accanto agli amministrazioni di Pesaro, Fano, Urbino, Tolentino e Fabriano e all’assessore regionale Chiara Biondi. Il ricco calendario del festival si svolgerà tra agosto e settembre (dal 16 agosto al 21 settembre) con 3 anteprime in collaborazione con Adsi Associazione Dimore Storiche Italiane (15 e 16 giugno a Cagli; 13 e 14 luglio a Fano; 2 e 3 agosto a Pesaro). Il Belcanto ritrovato che conta anche un’edizione in anteprima nel 2021, si propone di riscoprire e recuperare tutto quel patrimonio musicale di uno dei periodi maggiormente floridi del melodramma italiano, la prima metà dell’Ottocento. «Un repertorio sterminato», ha ricordato Salucci «si pensi che solo in queste prime edizioni sono state eseguite musiche firmate da più di 40 compositori, tratte da decine di opere liriche differenti, di cui due proposte in versione integrale con allestimento scenico, prime esecuzioni assolute in epoca moderna: “Cecchina suonatrice di ghironda” di Pietro Generali e “Il birraio di Preston” di Luigi Ricci.

Il segmento di rilievo

Le due opere sono state registrate dalla Casa Discografica Bongiovanni. Inoltre, per mantenere vivo l’ascolto di questa musica “nuova dell’Ottocento”, il Festival pubblica estratti video di registrazioni del Festival sul proprio canale YouTube».

Un importante segmento del cartellone sarà dedicato ai concerti per canto e pianoforte: il primo tratterà la figura del “buffo” nell’opera lirica, la voce lirica maschile a cui i compositori del periodo affidavano ruoli caricaturali dei burberi, dei brontoloni, degli azzeccagarbugli della storia. Il secondo format dei concerti canto e pianoforte è invece dedicato ai compositori marchigiani che videro rappresentate le proprie opere in prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano, vero e proprio tempio mondiale della lirica. Vengono inoltre confermate le collaborazioni con le Accademie liriche di Osimo, direttore artistico Vincenzo De Vivo, e del Teatro San Carlo di Napoli (docente principale il celebre soprano Mariella Devia), che segnaleranno solisti per i concerti canto e pianoforte.