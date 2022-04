LadyHalo e Ryf a Pesaro per Playlist, le giovani artiste della scena indipendente alla chiesa dell’Annunziata

PESARO - Per Playlist giungono questa sera alle 21 a Pesaro, nella chiesa dell’Annunziata, tre giovani artiste della scena musicale indipendente: Ryf (Francesca Morello) e LadyHalo (duo formato dalle pesaresi Laura Vasari e Alice Belli).



Quello della musica indipendente è uno scenario vivace e coinvolgente di musica d’autore che ha canali diversi da quelli del main stream ma riesce a vivere autonomamente in una fitta rete di intrecci, scambi e collaborazioni. La ravennate Francesca Morello/Ryf (che sta collaborando anche allo spettacolo dei Motus “Tutto brucia”), porterà sul palco il suo ultimo album Everything Burns per Bronson Recordings, «una sovversiva danza del fuoco, dance punk» che segna la sua prima incursione nella musica elettronica: «Fino all’album precedente i miei dischi erano di chitarra e voce, ma grazie alla nuova etichetta che mi ha permesso di approfondire questo percorso, ho aggiunto sintetizzatori e drum machine, strumenti che ho imparato ad apprezzare grazie a nomi d’avanguardia come Moor Mother e Special Interest», spiega Francesca.

«È da quando ho 17 anni che faccio musica: è nata come una esigenza fisica, nel momento in cui non riuscivo a comunicare a parole quello che avevo dentro. Scrivendo e cantando i miei testi riuscivo a esprimermi meglio ed è ancora così - prosegue Ryf -. La musica rimane tuttora il mio media di comunicazione». Ed è interessante scoprire come la musica indipendente abbia i suoi canali privilegiati di ascolto e promozione: «È una scena molto fervida, ma se non si sceglie di entrare in questo “circolo” di idee è difficile rendersi davvero conto di cosa è questo mondo, dove, attraverso questa rete di amicizie e scambi, si fa cultura e musica». Il suo Everything Burns è un irresistibile combo di electroclash e punk e, da un punto di vista tematico, si rivela una radicale miscela di gioia e rabbia. È musica per ballare in maniera sfrenata e liberatoria, oppure per distruggere una stanza dalle pareti troppo strette.



La magia di un incontro a volte riesce a fare la differenza e due giovani musiciste pesaresi, provenienti da influenze differenti e quasi opposte, per i diversi background musicali, hanno trovato uno spazio comune assai intrigante: LadyHalo sono Laura Vasari e Alice Belli che si uniscono in un music-shake di elettronica, pop, RnB, soul e downtempo. È particolare anche la scelta del nome che, come spiegano Alice e Laura «è legato alla numerologia. Abbiamo ricercato quei numeri in grado di darci l’energia di cui abbiamo bisogno e unendoli insieme (ogni numero è legato ad una lettera ndr) è venuto fuori LadyHalo che è il fulcro e la sintesi del nostro lavoro». Nei testi del loro Ep si parla del viaggio delle anime nel materiale e nel non materiale: «Un’anima che si reincarna e vive una lotta continua con le sue voci interiori. Il suo obiettivo è quello di scegliere quali scartare e quali seguire. Ogni brano rappresenta una di queste voci. Parliamo di noi, in realtà, che ci siamo ritrovate entrambe a vivere un momento di caos, buio e di rinascita insieme».



Un incontro, nella scena pesarese che è stato davvero magico: «Dobbiamo ringraziare di vivere a Pesaro, dove la scena musicale è così aperta e attenta, sia da parte del Comune che da persone come Leonardo D’Elia del Black Marmalade Records, sempre pronto a promuovere artisti indipendenti». Biglietteria presso la Chiesa dell’Annunziata 334.3193717 dalle ore 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA