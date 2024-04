Dialoghi, incontri e spettacoli dedicati al mondo dell'educazione e della formazione sono al centro della VIII edizione di Kum! Festival, la kermesse, per la prima volta a Pesaro, creata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, che da oggi pomeriggio a domenica 7 aprile si interrogherà sul tema “La vita della scuola”.

La cura

La scuola come luogo di trasmissione della cultura e delle competenze da una generazione all’altra, ma anche come opportunità di costruire rapporti di fiducia e rispetto reciproco, prendendosi cura gli uni degli altri. È proprio partendo dal concetto di cura che l’edizione è stata pensata, invitando ospiti e pubblico a instaurare un dialogo costruttivo su come migliorare il sistema educativo per le generazioni future. E non c’era luogo migliore della Capitale italiana della Cultura per parlare di futuro e di giovani, temi fondamentali di Pesaro 2024: una città che sarà totalmente coinvolta attraverso gli spazi scelti all’interno del centro storico: il Teatro Sperimentale, la Sala della Repubblica del Teatro Rossini e l’auditorium di Palazzo Ciacchi. Inoltre i Musei Civici di Palazzo Mosca ospiteranno, anche con aperture straordinarie, il Bookshop del Festival che, curato da Librerie Coop, presenterà una selezione di libri in armonia con il tema dell'edizione e proporrà, accanto alla programmazione festivaliera delle conferenze, un denso calendario di meet&greet con gli autori.

Nel pomeriggio, alle 16 Teatro Sperimentale, aprono il Festival le giornaliste Annalisa Cuzzocrea e Marianna Aprile che ragioneranno sulla formazione dei bambini di oggi per ipotizzare gli adulti di domani. Sempre oggi, si terrà un incontro sulla figura di Riccardo Massa tenuto dalla pedagogista Jole Orsenigo, che esplorerà la pedagogia come scienza e la sua applicazione in politiche culturali e istituzionali inedite.

Lo scrittore Edoardo Albinati (h19 Sperimentale) condividerà la sua esperienza di insegnamento in carcere nella lectio Crash Test, sottolineando l'importanza dell'adattabilità e dell'innovazione pedagogica in contesti estremi. Alla sera, Rita Scocchera, vicepresidente della Fondazione Chiaravalle Montessori, parlerà del concetto di educazione per Maria Montessori, mentre lo scrittore Francesco Chianese si concentrerà su Pier Paolo Pasolini e la sua complessa molteplicità. La serata si chiude (alle 22) con lo spettacolo La strada: indagine a due voci sul romanzo di Cormac McCarthy, con l’attore e drammaturgo Mario Perrotta e Massimo Recalcati: partendo dall’omonimo romanzo di Cormac McCarthy, i due protagonisti si alternano tra brani del romanzo e una loro possibile rilettura.

Le presenze

Durante la tre giorni di Festival saranno presenti a Pesaro molte personalità del mondo accademico, culturale e sociale, che si confronteranno sul pensiero pedagogico, sull'importanza dell'educazione inclusiva, sul ruolo del digitale nella formazione e sulle sfide della scuola contemporanea. Tutti gli eventi di Kum! sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online tramite il sito del Festival.