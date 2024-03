Kum! ha cambiato casa e si appresta a proseguire il suo viaggio a Pesaro (dal 5 al 7 aprile). Il festival creato e diretto da Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, giunto alla sua VIII edizione, affronterà il tema “La vita della scuola”, proponendo un programma, come sempre, eclettico ricco di dialoghi, incontri e spettacoli dedicati al mondo dell'educazione e della formazione.

L’esilio da Ancona

«Il Festival Kum! arriva a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, dopo essere stato costretto all’esilio da Ancona, grazie alla straordinaria ospitalità della città e del suo sindaco, Matteo Ricci. Ci arriviamo con un’edizione dal titolo “La vita della scuola” a cui teniamo in modo particolare», ha dichiarato Massimo Recalcati, direttore scientifico del Festival. «Quando noi diciamo che la scuola ha come obiettivo primario quello di formare vite, diciamo che la scuola permette alla vita di assumere forme che a volte contraddicono i piani, forme impreviste che non corrispondono alle aspettative che altri avevano su di noi. La vita della scuola, infatti, è anzitutto quella vita dove la nostra vita trova la possibilità di darsi una forma singolare attraverso gli incontri che accadono a scuola, che sono incontri con gli amori, con le amicizie, con la parola dei professori, con i libri, con il sapere».

Il desiderio di sapere

Kum! intende rispondere a delle domande fondamentali: «Com’è che una vita può acquisire la sua forma singolare? Com’è che una vita può accendersi rispetto al desiderio di sapere? In che cosa consiste la scuola come grande comunità? - conclude Recalcati - Pier Paolo Pasolini diceva che dove c’è vuoto di cultura, c’è desiderio di morte. Ecco, noi potremmo dire, proseguendo il suo pensiero, che dove c’è cultura c’è desiderio di vita». “Dimmi che scuola hai e ti dirò chi sei”: è questa la domanda posta a varie figure, dai pedagogisti agli psicoanalisti, dai filosofi ai filologi, in un confronto attraverso dialoghi, ritratti e lectio sul pensiero pedagogico, sull’importanza dell’educazione inclusiva, sul ruolo del digitale nella formazione e sulle sfide della scuola contemporanea.

Le location

Il centro storico di Pesaro accoglierà incontri nei preziosi spazi dello Sperimentale, della Sala della Repubblica del Teatro Rossini e nell’Auditorium di Palazzo Ciacchi. Saranno i Musei Civici ad ospitare, anche con aperture straordinarie, il Bookshop del festival: curato da Librerie Coop, proporrà un denso calendario di meet&greet con gli autori. Tra gli ospiti lo scrittore Edoardo Albinati (che aprirà il festival con la lectio magistralis Crash Test), le giornaliste Annalisa Cuzzocrea e Marianna Aprile, i filosofi francesi David Gé Bartoli e Sophie Gosselin, e ancora Cesare Moreno, Gad Lerner, Simone Regazzoni, Francesco Chianese. La prima giornata vedrà in scena, alle 21, lo spettacolo “La strada: indagine a due voci” sul romanzo di Cormac McCarthy, con l’attore e drammaturgo Mario Perrotta e Massimo Recalcati.