Al Rossini di Pesaro ultimo appuntamento del progetto Johannes Brahms

PESARO - Giunge al termine a Pesaro il percorso della prima edizione del Progetto Brahms per direttori d'orchestra ideato e organizzato dalla Filarmonica Rossini con il suo Direttore Principale Donato Renzetti, in collaborazione con Comune di Pesaro e Amat La quarta e ultima tappa del programma impegna i 13 direttori selezionati in una masterclass di due giorni, 11 e 12 novembre presso la Chiesa dell’Annunziata, durante la quale proveranno la sinfonia in programma e potranno ricevere indicazioni tecniche e consigli musicali da parte del M. Renzetti. Dopo il lavoro preparatorio il Maestro selezionerà i direttori che dirigeranno il concerto in programma mercoledì 13 settembre alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro. L'esecuzione aperta al pubblico è dedicata alla Sinfonia N. 4 in Mi minore Opera 98 di Brahms, considerata uno dei suo più grandi capolavori. Composta tra il 1884 e il 1885, la sinfonia ebbe subito successo, successo lievitato col passare degli anni e delle rappresentazioni. I quattro movimenti della Sinfonia saranno diretti dal M. Donato Renzetti e da alcuni dei direttori selezionati durante la Masterclass.

In occasione di questo ultimo appuntamento del Progetto Brahms, dopo l'esecuzione della Sinfonia, l'associazione Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo conferirà nel corso di una breve cerimonia il Premio Tiberini d'oro al M. Renzetti. Il prestigioso premio, intitolato al celebre tenore nato a San Lorenzo in Campo nel 1826 è giunto alla XXVIII edizione ed è uno dei più longevi d’Italia

Il premio è nato nel 1989 con Samuel Ramey, il basso più amato del mondo, ed è stato assegnato negli anni successivi ai migliori cantanti del panorama lirico internazionale, a registi d’opera, a musicisti e a personaggi di fama mondiale. Oggi vanta la presidenza onoraria dello stesso Samuel Ramey. A consegnare il premio la Prof. Giosetta Guerra, presidente dell'Associazione.



Dalla Parte Dell'ascoltatore

Altra interessante collaborazione per questa ultima serata del progetto Brahms è quella con la bella iniziativa intitolata Dalla Parte Dell'ascoltatore, un'attività coordinata dal M. Luigi Livi presso il Conservatorio Rossini di Pesaro che è arrivata al suo undicesimo anno di attività. In oltre 150 incontri si sono aperte le porte a quanti desideravano scoprire, da non-musicisti, il pensiero musicale, preparando il pubblico ad assistere ai concerti con maggiore consapevolezza e vicinanza ad autori ed interpreti. In questa occasione il tema degli incontri sarà proprio la Quarta sinfonia di Brahms in vista del concerto del 13 novembre. Il M° Donato Renzetti sottolinea che «Il Progetto Brahms ci ha permesso di scoprire talenti giovani e meno giovani che si sono confrontati con le pagine sinfoniche di uno dei più importanti compositori dell'800. Il nostro lavoro è stato ricco di stimoli che saranno sicuramente utili alle carriere di questi direttori. Il confronto ha permesso di offrire nuove conoscenze che rafforzeranno il carattere e la sensibilità artistica dei partecipanti alle masterclass del Progetto».

Il Presidente della Filarmonica Rossini, M° Michele Antonelli

Il Presidente della Filarmonica Gioachino Rossini, M° Michele Antonelli ricorda che «Questa prima edizione del Progetto Brahms ha segnato un ulteriore passo avanti nelle attività della Filarmonica Rossini che punta a creare una serie di attività artistiche di alto livello qualitativo a Pesaro, Città Creativa Unesco della Musica. In questo caso abbiamo voluto offrire a chi percorre l'impegnativo cammino della direzione d'orchestra l'occasione di lavorare con uno dei più importanti direttori del nostro tempo e con una formazione orchestrale che vanta un ricco curriculum internazionale, e collaborazioni con grandi artisti come Juan Diego Florez e Anna Netrebko. Voglio ringraziare innanzitutto il M. Renzetti senza il quale la realizzazione di progetti di questo livello non sarebbe possibili. Ringrazio anche il Comune di Pesaro per il patrocinio e AMAT per la preziosa collaborazione».

Info

Il biglietto di ingresso al concerto è di 10 euro, posto unico. Info biglietti: Biglietteria Teatro Rossini 0721 387620,

Amat 071 2071439, call center 071 2133600, online www.vivaticket.it.







