Il tema di Pesaro 2024, “La natura della cultura” ha aperto nuove riflessioni sull’intersezione tra naturale e artificiale e Villa Imperiale, una delle dimore storiche più affascinanti che si affacciano sulla città, ha pensato di proporre una serie di appuntamenti per condividere nuove e inedite risposte a questo tema, attraverso il linguaggio della fotografia, dell’architettura, delle arti performative e digitali, della musica e della danza contemporanea, a testimonianza di quanto questo luogo sia vivo ancora oggi, e che la sua lunga storia venga ancora scritta, giorno dopo giorno.

Le interpretazioni

Chiedersi cosa sia “la natura della cultura” per un luogo come Villa Imperiale è una domanda che si presta a molteplici interpretazioni. Il primo degli eventi in programma indaga il rapporto tra naturale e artificiale con il progetto di Federico Villa “Cairns - Naturale/Artificiale”, visitabile fino al 29 giugno durante i giorni di apertura della villa al pubblico (mercoledì 15,30-18,30 e sabato 10-13). A metà tra un’architettura e un’infrastruttura, realizzata per contrastare e al contempo adeguarsi alla pendenza del terreno scosceso, Villa Imperiale è uno spazio complesso. Camminare è l’unica azione che permette di svelare ambienti ibridi, concepiti per lo stare e per il loro attraversamento, secondo una logica “di successione scenica”. Ed è proprio in alcuni punti di questo percorso che si collocano le foto di Federico Villa: un sentiero di immagini trasformate in cairns (costruzioni formate da pietre impilate a secco che orientano nel cammino) che qui diventano sedimenti di pensiero raccolti dall’autore nell’esplorazione di ambienti e contesti geografici differenti, all’intersezione tra naturale e artificiale.

L’emblema

«Questo luogo è per me l’emblema del rapporto tra artificio (creazione architettonica) e naturale (nel cuore del parco San Bartolo), non solo visivamente. Le fotografie si combinano con i punti di vista proposti all’osservatore dagli spazi della villa, attentamente individuati per stimolare nuovi interrogativi e instaurare un confronto dialogico tra realtà e rappresentazione», spiega l’artista. Ed ecco che l’immagine di una diga è posta all’ingresso delle mura che separano il bosco dal giardino, in una sorta di passaggio/confine tra la natura selvaggia e la natura addomesticata, mentre, nel secondo punto, l’immagine dello Skyway del Monte Bianco è posta sulla terrazza panoramica dell’Imperiale, offrendo all’osservatore un punto di vista complementare e un altro interrogativo sul progressivo processo di sostituzione della natura con l’antropico. Il percorso porta poi ad una serie di immagini di luoghi che paiono intonsi o immutati, ma in cui lo stesso punto di vista dell’autore testimonia una presenza antropica. L’impatto, apparentemente minimalista, è di grande potenza comunicativa: l’illusione di ritrovare la natura incontaminata come un inesauribile “altrove” e il disappunto nella scoperta che l’uomo ha raggiunto quasi ogni suo confine.

La finzione

E se la stessa Villa Imperiale è stata costruita come baluardo per salvare la collina, percorrere le sue stanze offre uno sguardo su affreschi e dipinti che continuano a mostrare l’artificio del reale. Tutto ruota attorno alla finzione, quell’“artificium” che è alla base della cultura teatrale che si respira nelle corti e che rappresenta le radici dell’architettura di Girolamo Genga: una scenografia con cui la ricerca di Federico Villa è posta criticamente in dialogo.