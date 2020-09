Hangartfest, la prestigiosa vetrina di danza, al via a Pesaro

Si alza il sipario stasera, ore 21, al Teatro Maddalena di Pesaro, sulla XVII edizione di Hangartfest, la prestigiosa vetrina di danza, che conferma la sua presenza in città fino al 4 ottobre. Nel rispetto delle procedure sanitarie, a tutela della salute degli artisti e degli spettatori, la capienza della Maddalena, si riduce a 50 sedute, ma saranno previste più repliche per permettere di assistere agli eventi.

Il festival si apre con Short Works della pesarese Ilaria Barzetti che comprende tre brevi performance: The Deep, interpretato da Maria Laura Leoni, Rimembranza, danzato da Maria Brigidi, “…and the Voice”, interpretato da Aurota Profili. A seguire, l’anteprima di Con-figura-azioni, piattaforma coreografica con performer provenienti da Italia, Francia e Colombia. Si tratta di un ensemble pensato per un gruppo di danzatori, proposto in anteprima al termine della residenza artistica che accoglierà la compagnia dal 24 agosto al 1 settembre. Lo spettacolo, nella sua veste definitiva, debutterà il 24 e 25 settembre. Hangartfest prosegue in esterno il 3 settembre con gli spettacoli 101 nuova produzione di Melissa Ugolini e Jacopo Mariotti alla Corte di Palazzo Mazzolari-Mosca, ore 18 e, a seguire, Fiume di sotto, di e con Luca Campanella, e “Dafne_per una mitologia urbana”, di Marta Bevilacqua, con Luisa Amprimo, nel giardino della Biblioteca San Giovanni, alle ore 18:45. Gli spettacoli del 3 settembre, qualora dovesse piovere, andranno in scena al Teatro Maddalena, alle ore 21. Sabato 5 e domenica 6 (in replica) alle ore 21, il Teatro Maddalena ospiterà una serata composta da quattro performance.

Rispetto al programma presentato a luglio, ci sono state delle variazioni, soprattutto riguardo agli eventi con Israele, per i motivi legati al Covid. Questa serie di eventi è stata sostituita dal Premio Interfaccia Digitale, una rassegna di video-danza che vedrà per opere brevi provenienti da tutto il mondo e realizzate in quest'ultimo anno. I film, (corti e cortissimi selezionati dalla direzione artistica attraverso una call internazionale ancora attiva fino al 10 settembre), saranno proiettati al Teatro Maddalena il 18 e 19 settembre, in ciclo continuo (dalle 17 alle ore 21). Il 20 settembre, ore 21, con la proiezione dei film finalisti sarà premiata l'opera che avrà ottenuto più preferenze da parte degli spettatori con 1500 euro da spendere in una nuova produzione video (realizzata a Pesaro dove l'artista sarà accolto in residenza creativa) da presentare alla successiva edizione di Hangartfest nel 2021.