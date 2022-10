PESARO - Con l’inaugurazione della mostra delle immagini più belle del 2021 a cura del Fotoclub di Pesaro, si è aperta ufficialmente la 75esima edizione del Festival nazionale d’arte drammatica.



Gli spettacoli



Otto gli spettacoli in concorso (in scena al Teatro Sperimentale in due tranche, dal 20 al 23 e dal 26 al 29 ottobre), due dedicati ai ragazzi (il 17 ottobre alle 11 Roberto Mercadini con Orlando Furioso e il 25 ottobre, alle 11 e alle 21, Cattivi bambini di Nicholas Ciuferri), due fuori concorso (il 30 ottobre “Renata, nel canto la mia vita”, che rientra nelle celebrazioni del centenario della nascita della cantante lirica pesarese, con testi e regia di Clio Gaudenzi, Alfredo Corno e Orchestra Olimpia, e il 31 ottobre “Quella notte all’idroscalo”, testo di Carlo Selmi vincitore del Premio Antonio Conti 2021, messo in scena dalla Compagnia Spqm di Roma) e diverse iniziative collaterali come la presentazione di due volumi dedicati uno ad Eva Franchi e l’altro alla storia del festival e il “Laboratorio Maschera bianca”. Tra le novità di questa edizione, il presidente della giuria che decreterà il vincitore del festival, sarà Massimiliano Giacometti del Teatro Villaggio Indipendente, vincitore per due volte al Gad come migliore regista, mentre, dal punto di vista dei premi, la collaborazione con gli Amici della Ceramica di Pesaro, ha proposto una nuova opera, a firma del presidente Mirko Bravi, da assegnare ai vincitori nella cerimonia del 30 ottobre.



Il Premio Conti



In occasione della presentazione del programma dettagliato del 75esimo Gad, sono stati annunciati anche i vincitori del premio drammaturgico Antonio Conti 2022, organizzato dal Circolo di Lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea dell’Associazione. A testimoniare la crescita di un premio unico in Italia, rispetto alla prima edizione, quest’anno sono giunti ben 72 testi, provenienti da 13 regioni oltre a quello di una autrice belga. 12 i testi giunti in finale che sono stati sottoposti alla giuria presieduta da Michele Pagliaroni, direttore artistico del C.U.T. Cesare Questa dell’Università di Urbino, Pierfrancesco Giannangeli, docente di Storia del teatro, Accademia Belle Arti di Macerata, e Aureliano Delisi, drammaturgo dell’ateneo urbinate. Nella categoria “Già rappresentati”, si è aggiudicata il premio “La presente assenza” di Barbara Massa di Milano; per i “Mai rappresentati Under 35”, il premio va a “Si sta come di notte sui cavi elettrici i funamboli” di Virginia Risso di Torino; nella categoria “Mai rappresentati over 35”, viene premiato “Guernica” di Federico Latini di Roma.