PESARO - Il fumettista, illustratore e musicista pesarese Guido Brualdi, candidato come “autore rivelazione” ai Premi Boscarato 2021, è al suo secondo libro: “Ostralia”, uscito il 2 maggio scorso che si può già trovare in libreria, fumetteria e in tutti gli store online.



L’autoironia



Dopo “Stagione”, Guido continua a raccontarsi con la giusta dose di (auto)ironia mettendo a nudo i dubbi e le paure che rispecchiano i dilemmi generazionali dei ventenni di oggi. Insieme all’età adulta (arrivata un po’ in ritardo), a bussare alla porta di Guido e dei suoi amici si è presentata anche la pandemia. La routine quotidiana del gruppo, fatta di uscite al bar, lavoretti più o meno precari e appuntamenti disastrosi, ha già subito un duro colpo e diventa ancora più bizzarra quando uno di loro trova il libro di un sedicente guru che promette di svelare il segreto della felicità. Ma dove lo avrà nascosto? Per scoprirlo, prenderà il via una surreale caccia al tesoro.

«Non è un fumetto sulla pandemia - tiene subito a specificare Guido -. È ambientato a marzo del 2021. La pandemia è quindi solo un mezzo che permette ai protagonisti, soprattutto al mio alter ego Niccolò, di interrogarsi su qual è il loro posto nell’esistenza. Le tipiche domande dei 25enni su cosa fare della propria vita, cosa abbiamo di fronte e cosa faremo nel futuro».



I protagonisti



Ritroviamo quindi i protagonisti di “Stagione”, leggermente “invecchiati” «anche se questa storia è a sé, non è necessario aver letto “Stagione”, - prosegue Guido - se non per inquadrare meglio i protagonisti. Questa volta il tema principale è l’amicizia, anche se molto disneyana: la ricerca della felicità è un pretesto per comprendere che si può essere felici crescendo insieme, affrontando insieme le cose positive e quelle negative che la vita ti propone». La musica non è uno dei protagonisti di Ostralia, se non per le presentazioni del libro, come quella di oggi al Bar Lento di Rimini alle 18: «L’idea di questo fumetto è nata mentre facevo il tour dell’ultimo mio disco, “Disordine”, ma questa volta la musica compare solo nelle battute del protagonista. Da quel “disordine” sono nate le canzoni, ma per mettere in fila tutto ho iniziato a raccontare un’altra storia, quella di “Ostralia”.

In pratica i miei libri sono come una sorta di psicanalisi per esorcizzare i miei disagi», racconta Guido sorridendo. Il tutto con ironia: «Sapersi prendere in giro è fondamentale e credo che questo libro sia addirittura più divertente del primo: la storia è basata su alcune situazioni, anche paradossali, che mi sono successe davvero, così come le battute degli amici. Sta al lettore ora valutare quali siano quelle reali e quelle inventate. Dal ritrovamento di un libro sull’Australia degli anni ‘80 a un personaggio mascherato che interpreta una delle mie principali ossessioni, il fitness». Insomma la classica dicitura che compare all’inizio “Tutti i fatti non sono veramente reali” è relativa, ma l’ironia e il divertimento sono garantiti, quasi un marchio di fabbrica di Brualdi insieme al suo gesto grafico immediato e spontaneo.