PESARO - Da Pesaro alla conquista del mondo della musica. Andrea Fish ha lanciato nei giorni scorsi il suo nuovo singolo chiamato “Plastica”, che segue di qualche mese “Perché”. La passione di Andrea Mattioli, in arte Andrea Fish, ragazzo di Pesaro di 28 anni, è quella di tanti innamorati del pentagramma che cercano attraverso la musica di realizzare sogni e passioni.



Il colpo di fulmine



Il colpo di fulmine arriva a 14 anni, coinvolto ed appassionato dalle note del padre e del fratello insieme all’amore per Adriano Celentano e per Elvis. Poi arriva un basso elettrico per iniziare a suonare in quella che per diversi anni diventerà la band di famiglia, gli M3. Il canto, la voglia di esprimersi porta al passo successivo che prende forma e nome Fish And Chips (giocando anche sul soprannome prima e nome d’arte poi di Andrea). «Mio padre, che purtroppo non c’è più – ricorda Andrea – mi ha trasmesso la passione per la musica degli anni ’50 e ’60. Abbiamo suonato con il nome M3 visto che eravamo noi tre Mattioli. Suonavamo come ospiti di una band fino a quando abbiamo costruito una scaletta nostra. C’è stata l’esigenza di mettersi alla prova dietro a un microfono come cantante e poi è arrivata per 7 anni circa l’esperienza con i Fish And Chips. Con loro c’è stata l’occasione di suonare con il batterista di Adriano Celentano, Gianni Dall’Aglio, una grande esperienza».



Il primo singolo



Nel 2022 la pubblicazione del primo singolo “Perché” e ora “Plastica”. Un brano ritmato, capace di unire sonorità funk e cantautorato, deciso nel criticare la superficialità di certi atteggiamenti tipici dei social. Una stilettata nei confronti dell’indifferenza e della pigrizia che molti utenti utilizzano nel giudicare in maniera frettolosa – e spesso inappropriata – il mondo che ci circonda. «La critica ai social - afferma - perché anche nel mondo musicale un approccio attraverso la rete non permette di incontrare gli artisti. I social però sono essenziali perché la nostra vita e il nostro lavoro soprattutto se fai musica passa attraverso loro. Prima dei social i talent scout andavano alla ricerca “fisica” dell’artista ora tutto passa attraverso la rete e si perde il contatto umano che ritengo necessario».



La registrazione



Il nuovo brano “Plastica” (così come il precedente “Perché”) è stato registrato a Pesaro all’interno degli Avangarage studios di Luca Vagnini assieme ai musicisti: Giulio Vampa (chitarra elettrica), Davide Solfrini (chitarra acustica) e Marco Fabbri (batteria). «Quella con Luca è stata la mia prima esperienza in studio di registrazione – ricorda Andrea – ma è stata estremamente positiva perché è un professionista in grado di capire ed indirizzare un musicista. Luca è una persona importante perché ama moltissimo il lavoro che fa e lo fa perfezionandosi costantemente. Lavoreremo insieme per molto tempo».