Pesaro, Fano e Urbino: il Capodanno è con i concerti di classica

PESARO - L’eleganza di Strauss, la gioia di Beethoven e la carica di Radetzky e Rossini: l’inizio del 2020 con i due ormai tradizionali Concerti di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Rossini, alle 17 al Teatro della Fortuna di Fano e alle 21.15 al Teatro Rossini di Pesaro, fanno parte di quegli appuntamenti da non perdere per festeggiare degnamente l’arrivo del nuovo anno, come nelle più importanti città italiane ed europee.



IL PROGRAMMA DI FANO E PESARO

Il programma prevede musiche che per bellezza, grandiosità e riconoscibilità si adattano perfettamente a questo momento di festa. Di Strauss i valzer che lo hanno incoronato re di questo genere, come ”Voci di primavera” e “Sul bel Danubio blu” permettendo agli spettatori di rivivere le magiche e sognanti atmosfere viennesi. Di Beethoven, nel 250° anniversario della sua nascita, sarà proposto l’Imperatore, il V e ultimo concerto per pianoforte e orchestra. I concerti di Beethoven prevedono sempre un forte legame tra solista e orchestra. La musica, infatti, diventa occasione di dialogo continuo tra i due, una sorta di complicità sul palco. Il primo movimento propone 2 temi: il primo gioioso e il secondo intimista. I caratteri di cantabilità e dolcezza tipicamente beethoveniani vengono espressi nel secondo movimento, in cui ancora una volta il pianoforte non è mero strumento solista, ma si fonde splendidamente con l'orchestra. Il Rondò finale, ha un carattere scintillante e gioioso con scambi repentini di domanda e risposta tra pianoforte e orchestra. Il programma prevede inoltre 2 bellissime sinfonie di Gioachino Rossini: Bianca e Falliero e Guillaume Tell. Il Tell sarà proposto tra gli ormai tradizionali bis assieme alla marcia di Radetzky.



SUL PALCO

Al pianoforte il 29enne Pietro Bonfilio, straordinario giovane talento del circuito musicale. Nato a Scansano, si è diplomato al Conservatorio Verdi di Milano, perfezionandosi poi tra gli altri con Michele Campanella, Giuseppe Andaloro e Lang Lang. Si esibisce regolarmente in Italia e all’estero. Nel 2014 ha avuto il privilegio di partecipare al Richard Wagner Festival di Bayreuth. Nel 2017 ha inciso un CD sul compositore russo Dimitri Kabalevsky ed è del 2019 il suo ultimo CD dedicato all’800 russo per Suonare Records. L’Orchestra Rossini sarà al gran completo, con oltre 50 professori d’orchestra, e sarà diretta dal suo direttore artistico e direttore principale Daniele Agiman. Il maestro milanese ha infatti ormai inserito stabilmente il nostro territorio nella sua agenda concertistica diventandone, grazie al suo profilo internazionale, perfetto testimonial.



A URBINO

Anche Urbino in Musica propone il suo brindisi al nuovo anno, con un concerto, alle ore 17 al Teatro Sanzio, dal titolo “Film music” con l’Orchestra di Strumenti a Fiato di Urbino diretta dal M° Michele Mangani che per l’occasione accompagna la voce solista di Lykke Anholm. Saranno eseguiti brani noti, tra cui quelli scelti da Il gattopardo, Il mago di Oz, Colazione da Tiffany, Cenerentola, My Fair lady.

