ViadelCanto a Pesaro e Fano grande attesa per â€‹la cantante Coumba Gawlo

PESARO - Giornate intense per ViadelCanto festival, non solo rassegna di world music, ma anche piattaforma progettuale che fa della musica e dell’espressione artistica uno strumento diretto di integrazione reale, coinvolgendo i migranti ospiti dei centri Sprar. Sabato alle 21 sarà la volta della signora del folk italiano, Giovanna Marini, che insieme al Coro Inni e Canti di Lotta e alla Banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio trasporterà il pubblico in un viaggio negli ultimi due secoli di storia d’Italia nel concerto dal titolo “Ed un pensiero ribelle in cor ci sta!” organizzato in sinergia con il sindacato pensionati Cgil. Sul palco del Rossini, insieme alla Marini, quasi 80 persone tra musicisti e coristi per un concerto unico nel suo genere, frutto della collaborazione della cantante con la scuola di musica del Testaccio a Roma. Giovanna Marini porta magnificamente i suoi 81 anni, fatti di ricerca e studio della musica popolare. La serata proseguirà al Grà, dove alle 23, Iljazi Family Group, formazione del sud dell’Albania, si esibirà in un concerto di musiche dai Balcani al Mediterraneo. Domani, domenica 4 novembre, il programma si apre alle 18 alla Pinacoteca San Domenico di Fano con l’incontro fra il Coro Giovanile Malatestiano diretto da Francesco Santini e il gruppo di ricerca etno-musicale Shpirti Arbёresh, letteralmente Spirito degli Albanesi d’Italia.Il gran finale della programmazione musicale di ViadelCanto è affidato a una delle protagoniste del festival, la celebre cantante griot senegalese Coumba Gawlo, che sarà domenica alle 21 sul palco del Pala J Marina dei Cesari di Fano insieme al Ballet Africa Teranga, una delle eccellenze internazionalmente riconosciute nel campo della danza senegalese, composto da ballerini provenienti dal Balletto Nazionale del Senegal. Doppio disco d’oro e disco di platino per la sua versione di Pata Pata (brano firmato da Miriam Makeba nel 1967), hit dell’estate in tutta Europa nel 1998, Coumba Gawlo è l’artista senegalese che vende più dischi dopo Youssou N’Dour. Il concerto di Coumba Gawlo sarà aperto da Jabel Kanuteh, giovanissimo griot del Gambia ed eccellente suonatore della Kora, l’arpa tipica a 21 corde.Ideato e diretto da Anissa Gouizi e Frida Neri – artiste, cantautrici, interpreti di musiche dal mondo e animatrici culturali attive da anni nel campo dell’integrazione e del multiculturalismo – ViadelCanto rappresenta un primo passo nella costruzione di una integrazione concreta, non soltanto i migranti saranno veri protagonisti del festival ma potranno sviluppare le competenze necessarie a costruire in futuro iniziative in autonomia. Info: 3333438122 o 3884236456; info@viadelcantofestival.com.