Primo Maggio Pesaro, no stop con trenta esibizioni e tanti artisti in streaming

PESARO - Il mondo dell’arte, della musica, del teatro, dello spettacolo in generale, è fermo da ormai due mesi: un settore che sembra essere stato dimenticato dalle istituzioni, pur trattandosi di nutrimento indispensabile. Con Pmp, Primo Maggio Pesaro, la città ha deciso di festeggiare il Primo Maggio attraverso i tanti artisti che valorizzano la Città della Musica Unesco, coinvolgendoli in oltre 30 esibizioni in streaming dalle 16 alle 19, in una diretta virtuale dal Teatro Rossini.

È così che Pesaro, orfana anche di alcuni protagonisti della scena musicale, vittime del virus, intende ricordarli e porre le basi per una ripartenza consapevole. La maratona si apre e si chiude simbolicamente dal Teatro Rossini e andrà in diretta sulle pagine fb Comune di Pesaro, Casa Pesaro e Pesaro Cultura. «Per noi è importante dare idea della ricchezza che Pesaro può vantare con artisti a livello internazionale - ha sottolineato l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini - una bella istantanea di quello che la nostra città ha da offrire, sia nel campo artistico che tecnico, perché anche il dietro le quinte di ogni evento è importante». «Senza nulla togliere al lavoro straordinario del comparto sanitario, - aggiunge il sindaco Matteo Ricci - la cultura è sempre stata la protagonista del 1 maggio. La musica fa scattare la solidarietà tra le persone e attraverso di essa si sono portate avanti tante battaglie. Avremo mesi molto complicati da affrontare, avremo bisogno di grande energia per fare ripartire la città e per rinascere avremo bisogno del talento di grandi artisti». L’evento si aprirà con gli interventi dell’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, seguito da un dialogo tra il sindaco Matteo Ricci, Gilberto Santini direttore Amat, Cristian Della Chiara, responsabile relazioni istituzionali del Rossini Opera Festival, Lucia Ferrati per l’associazione ‘Le voci dei libri’ e il giornalista Luca Petinari.

Musica classica con Nicola Alaimo, Marco Mencoboni, Filarmonica Gioachino Rossini, Gioachino Orchestra, Orchestra Olimpia, Orchestra Sinfonica Rossini e WunderKammer Orchestra, ma anche uno spaccato della scena musicale pesarese con le note di una Pesaro che, nonostante tutto, continua a sognare. Suoneranno: Container 47, Gastone, Kwertcha, Lucy Anne, Maria Antonietta, Oggi Johnny, Orange Lem, Soria, Soviet Soviet, Tante Anna, Telios De Lorca, Turbopeluches. Il teatro è presente con alcune fra le figure più interessanti di un movimento con un crescente consenso nazionale e internazionale: attori giovani e giovanissimi: Giuseppe Esposto, Clio Gaudenzi, Francesca Gabucci, Lucia Leonardi, Jacopo Sorbini e l’immancabile attore e autore Carlo Pagnini.

Dal critico e scrittore Enrico Capodaglio al viaggio nell'arte con Rodolfo Battistini, passando per le Voci dei Libri che omaggeranno Rodari e Sepulveda. Finale imperdibile con Gianni D'Elia, autore tra i più significativi della scena nazionale che rappresenta da anni la voce poetica per eccellenza, che proporrà un suo inedito "Al suon di lei". L'evento sostiene la raccolta fondi Sos Pesaro.