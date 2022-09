PESARO - È un anno d’oro per l’autrice e cantante 27enne Valentina Mazza di Terre Roveresche, in provincia di Pesaro e Urbino: grazie alla nuova etichetta indipendente fondata insieme al produttore calabrese Luca Mollo, “Radio Juke box Records”, due successi da lei scritti e interpretati, “Bad Love” e “Ti amerò”, sono già stati messi nella nuova programmazione di Radio Jukebox (Prima Radio Telematica in Italia) con la quale Mollo collabora dal 2018.



I primi passi



Valentina Mazza, ha mosso i primi passi nel mondo della musica all’età di 6 anni, quando la mamma la portò per la prima volta nel coro parrocchiale. Di lì a poco inizia lo studio del flauto traverso, ma a 18 anni intraprende un percorso di studio della tecnica vocale con un tenore della sua zona e, a 22, si trasferisce a Milano in un’accademia musicale dove approfondisce il discorso compositivo, conseguendo la laurea in Canto Pop/Rock. Da allora, ha partecipato a prestigiosi concorsi raggiungendo delle ottime posizioni come il “Premio Bruno Lauzi”, “Festival di Castrocaro”, “Area Sanremo” e ha collaborato con l’orchestra Sinfonica Rossini per alcuni spettacoli come “Una Voce per Mina” , “MINA-Se stasera sono qui”. Non è mancato l’impegno sociale, come nel caso del progetto “Smile lo sport per tutti” organizzato dal Centro Regionale Sportivo Libertas Marche in collaborazione con la Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids) ed il Coni Marche.



La collaborazione



La collaborazione con Luca Mollo è nata nel 2019, grazie all’etichetta discografica Hit Mania. Valentina inizia a scrivere testi di successo del discografico, inseriti all’interno delle varie compilation (che si possono trovare in edicola, negozi di dischi, o alla Feltrinelli) come “Please Believe”, “Last pon the sky” , “See the light” , “I was wrong” accanto ad artisti del calibro di Loredana Bertè, TheGiornalisti, Ariana Grande, Bob Sinclair, David Guetta. Un colpo di fortuna per la cantautrice che ha stretto un sodalizio artistico di successo. «Scrivere mi piace moltissimo - conferma Valentina - e sono contenta di essere riuscita a convincere Luca a scrivere anche una canzone in italiano (Ti amerò), anche se è vero che l’inglese è molto più musicale e adatto per questa musica». I suoi brani hanno spopolato in programmi Rai come “La domenica sportiva” e “Generazione giovani” dove il video “Take me away” ha totalizzato 2,5 milioni di visualizzazioni. La canzone compare in Mediaset a “Uomini e donne” e “Striscia la Notizia”.



Le compilation



Il 2022 sta andando decisamente a gonfie vele per Valentina e Luca, perché due dei loro ultimi ultimi successi sono stati scelti come colonna sonora delle compilation Hit Mania per due edizioni consecutive facendogli acquisire un primato mai toccato prima: “Last pon the sky” (colonna sonora Hit Mania Champions 2022) e “I was wrong” (colonna sonora Hit Mania Estate 2022 seconda in classifica su Itunes).