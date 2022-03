Cristina Donà con il suo “deSidera Tour” a Pesaro: «In questo periodo buio abbiamo bisogno di conforto e la musica e l'arte sono nate per questo»

PESARO - Musica d’autore firmata Cristina Donà: punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani, la straordinaria artista sarà ospite di Playlist venerdì, 25 marzo, alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro con “deSidera Tour”, un’occasione per apprezzare la capacità evocativa dell’album nonché gli arrangiamenti non convenzionali.



Il lavoro discografico, che vede la luce dopo una fortunata campagna crowdfunding, gravita intorno al tema del “desiderio”, che cuce i brani con un sottile filo rosso. Il desiderio come motore indispensabile delle nostre vite, ma anche fonte di un incolmabile vuoto, di un’insoddisfazione perenne che porta con sé le sue conseguenze. Il titolo stesso indica liberamente l’etimologia della parola desiderio, letteralmente “mancanza di stelle”.

Un tour che arriva in un momento non felice: «Quando il 24 febbraio è scoppiata questa guerra la prima cosa che ho pensato è che non ce l’avrei fatta a fare questo tour», racconta Cristina, «perché ti senti inadeguato, ma poi ho considerato che dobbiamo reagire e dare il meglio che possiamo nelle nostre singole vite: nel mio caso portare in giro la musica che, molto banalmente, non ha barriere, è qualcosa che per fortuna arriva ovunque». Soprattutto ricondividendola in presenza, «in un momento storico così difficile che ci ha tenuto separati e in cui davvero abbiamo bisogno di conforto: la musica e l’arte sono nate per questo, per creare legami e bellezza. Tutto ciò che aggrega con armonia è fondamentale ora». Difficile anche parlare di desideri: «Al di là del disco, oggi il mio desiderio riguarda il futuro di mio figlio, delle nuove generazioni».



L’album contiene dieci canzoni che nascono da un’autoanalisi attraverso la quale si tenta di indagare, alla luce del desiderio, l’attuale condizione umana come riflesso di una somma di scelte e comportamenti individuali. «Cerco di portare avanti un messaggio che esorti all’ascolto di noi stessi: occorre farsi delle domande su come viviamo e sul prezzo che hanno i nostri desideri». In occasione della sua presenza a Cartoceto, un anno fa, la stessa Donà aveva parlato anche del bisogno di leggerezza, «ma questo disco è tutto tranne che leggerezza. “deSidera” nasce negli anni come una sorta di ricerca del mio percorso personale: un ascolto e un’autocritica, un modo per capire dove stiamo andando, partendo da me ovviamente, e quello che ne è uscito a livello testuale non è leggerissimo, ma affronta temi importanti e credo sia l’unico modo per trovare anche nuove interpretazioni di noi stessi, in un percorso forse complicato, ma giusto da compiere».



“deSidera” si presenta come un album dai tratti marcati, dalle pennellate forti, stratificato e certamente identitario, frutto di un lavoro meditato e accorto. Le parti musicali sono scritte, ancora una volta, a quattro mani col musicista e produttore Saverio Lanza, che ne ha curato anche gli arrangiamenti. Info e biglietti: Teatro Sperimentale 0721387548 o circuito vivaticket.

