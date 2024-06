Domani, martedì 11 giugno, alle ore 21 in piazza del Popolo a Pesaro andrà in scena “Safety Love”, uno spettacolo a ingresso libero che coniugherà intrattenimento e temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Sul palco si alterneranno dieci artisti, ognuno dei quali darà voce a uno dei principi elencati nella Carta di Urbino, un decalogo elaborato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e dall’Osservatorio “Olympus” dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, che ha come scopo quello di sollecitare una riflessione sulla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora.

I protagonisti

Sul palco dieci artisti che, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro diretta dal Maestro Daniele Rossi, si esibiranno per sensibilizzare il pubblico presente su temi legati appunto alla carta di Urbino. BigMama, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Francesca Barra, Leo Gassmann, Malika Ayane, Neri Marcorè, Noemi, Piero Pelù e Stefano Massini si alterneranno sul palco per un evento condotto da Monica Setta. “Safety love”, è una serata di musica organizzata in occasione della terza edizione del Festival internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si svolgerà a Pesaro da mercoledì a venerdì, 12 e 14 giugno, in Piazza del Popolo. Direttore artistico della serata Massimo Bonelli, editore, discografico, manager e consulente musicale. Dal 2015 è l’organizzatore e direttore artistico del Concertone del Primo Maggio a Roma. La musica come strumento per sensibilizzare quindi, come racconta proprio Bonelli. «Credo che sia possibile sensibilizzare il pubblico su temi come questo – spiega – questo perché gli artisti stanno rivestendo un ruolo per così dire di influencer. Sono presenti, sono narratori della nostra epoca e la musica veicolata attraverso la tecnologia lo rende possibile sempre di più. La musica è ormai parte integrante dei nostri smartphone e questo è il motivo perché gli artisti hanno un ruolo nella narrativa popolare. Quello di Pesaro è il contesto ideale: musica di qualità e un messaggio fondamentale. Ho scelto gli artisti che si esibiranno tra quelli che hanno valori civili da portare aventi, persone impegnate».

Il seme da piantare

Al centro della serata un tema delicato che, per Bonelli, deve essere ripetuto e ribadito costantemente per «piantare un seme nella coscienza delle persone. Il benessere dei lavoratori deve essere messo prima del profitto. La sicurezza sul lavoro è un tema di civiltà». Quella di Pesaro sarà una versione marchigiana del Concertone, anche se l’organizzazione del concerto dei sindacati è decisamente più probante, come spiega ancora Bonelli. «Il Concertone è una macchina enorme – conclude Bonelli – ma c’è l’analogia di un valore comune. Roma è un evento folle, una piattaforma aperta che necessita di attenzione costante. Dobbiamo stare attenti a ogni dettaglio perché è un evento che lascia il segno nella narrazione della musica italiana». Dell’evento a Pesaro sarà realizzata anche una versione tv, prodotta da iCompany, che andrà in onda in seconda serata su Rai1, sabato 17 luglio.