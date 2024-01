PESARO - Partirà dalla capitale della cultura 2024 il nuovo tour di Claudio Baglioni, oggi, giovedì 18 gennaio, alle ore 21 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Un live “aTUTTOCUORE”, l’ultimo brano lanciato nel 2023, che promette uno show incredibile e super tecnologico sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni, orizzontalità, verticalità, profondità, vengono esplorate ed esaltate e dove la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati, per la prima volta in un live di Baglioni, su grandi schermi e atmosfere, costumi e tatuaggi tribali che richiamano pellicole come “Mad Max” o “Codice Genesi” si mescolano, infatti, al ruolo e agli interventi di un coro da tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle grandi opere.

La carica dei 101

Ben 101 gli artisti sul palco: 21 polistrumentisti della band-orchestra diretta da Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini, performer, tra i quali 28 giovani artisti dell’Accademia Internazionale del Musical, curati da Enrico Sortino, diretti dal maestro Francesco Di Nicola, con la direzione musicale di Tommaso Vittorini. Il tema centrale del progetto ruota attorno al cuore, suono e strumento primordiale dell’esistenza. La percussione ritmica è musica di vita e della vita. La danza ci muove dentro e fuori. Il ballo universale, tra coraggio e accoramento, ci mette d’accordo. «Da sempre – ha spiegato Baglioni – il cuore è considerato il centro, il nucleo di tutto. Della vita stessa, ovviamente. Ma anche di passioni, sentimenti, emozioni, imprese, avventure. E, naturalmente, dell’amore: l’energia più grande che esista in natura. Nasce da queste riflessioni e suggestioni l’idea di chiamare il mio nuovo giro di rappresentazioni “aTUTTOCUORE”, dove, ancora una volta, la musica sarà il cuore pulsante di un progetto di concerto totale».

Lo spettacolo

Si potrebbe quasi dire che supera se stesso il cantautore romano, che torna a Pesaro per la quarta volta (di cui una in coppia con Gianni Morandi) con uno spettacolo rivoluzionario, la cui struttura è in montaggio già da lunedì scorso alla Vitrifrigo Arena. Rileggendo e fondendo insieme l’intuizione wagneriana del teatro-totale a quella - elaborata da Walter Gropius - del teatro ricavato rimodulando spazi e architetture già esistenti, Baglioni dà vita a un Rock Opera Show ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili.

Il tutto avvolto in una scaletta mozzafiato che raccoglie 38 straordinari successi senza tempo di un repertorio che non ha eguali, ricco di brani-manifesto che sono entrati a far parte del linguaggio e della cultura italiani e che continuano a regalare emozioni e nuove energie a più di una generazione.

Le coreografie

Ma la bellezza sono anche le coreografie, i 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, l’energia e vitalità dei performer, le proiezioni, gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri. Dal 1972, “Re Claudio” non ha mai deluso le migliaia di fan che accorrono ai suoi spettacoli, intercettando ben quattro generazioni, con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.