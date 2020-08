Pesaro Film Fest, ultima giornata su Montaldo e cerimonia di premiazione in piazza

PESARO - È tutta dedicata a Giuliano Montaldo la mattinata di sabato, ultimo giorno della 56esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, con la proiezione dell’esclusiva intervista al regista realizzata da David Grieco (alle 11 al Cinema Astra), seguita dalla presentazione del volume monografico “Giuliano Montaldo: una storia italiana”, (Marsilio) a cura di Pedro Armocida e Caterina Taricano. L’evento speciale si chiuderà poi la sera in Piazza del Popolo quando, dopo le premiazioni, verrà proiettato L’industriale (2011), film di chiusura del festival. Alle 15,30 allo Sperimentale, in programma la personale del genio dell’animazione sperimentale Donato Sansone, alla presenza del regista stesso, seguita alle 17 dalla doppia proiezione speciale: la regista Anna Albertano con il suo documentario Daniel Schmid, e L’ombra degli angeli (1976) di Daniel Schmid. In Piazza del Popolo, dalle 21.15, la cerimonia di premiazione del Concorso, presentata dall’attrice Miriam Galanti. Saranno annunciati anche il Premio della giuria popolare per il Cinema in Piazza, il Premio (Ri)montaggi e quello intitolato a Lino Miccichè per la critica cinematografica. A Bagni Agata Polvere di stelle (1973) di e con Alberto Sordi, chiude l’omaggio al suo centenario. © RIPRODUZIONE RISERVATA