Mostra del Nuovo Cinema, l'attrice Galanti presenta la cerimonia di chiusura

PESARO - Sarà l’attrice Miriam Galanti a presentare la cerimonia di chiusura della 56° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro di sabato 29 agosto che si svolgerà a partire dalle 21.15 in Piazza del Popolo. L’attrice presenterà inoltre l’incontro con successiva proiezione di venerdì.

Diplomata come attrice al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2015, Miriam Galanti si divide da allora tra teatro, televisione e cinema. Sul palcoscenico ha collaborato con registi come Marcello Cotugno, Francesco Frangipane e Marco Simon Puccioni, mentre in televisione ha partecipato ad alcune delle fiction di maggior successo degli ultimi anni, come “Che Dio ci aiuti” e “Don Matteo”, oltre ad aver lavorato come inviata e conduttrice per vari programmi, tra cui “Telethon”.

Al cinema esordisce nel 2010 con il film 5 di Francesco Dominedò, a cui seguono Roma Nuda e Arianna. Nel 2016 è nel cast di Quando corre Nuvolari di Tonino Zangardi, mentre l’anno successivo fa il suo debutto in un ruolo da protagonista nel thriller psicologico diretto da Luigi Boccia, Scarlett. Nel 2019 è l’unica attrice italiana nel cast internazionale di In the Trap, l’horror di Alessio Liguori ambientato in Inghilterra. È apparsa in numerosi spot, webserie e videoclip, oltre ad aver recitato in molti cortometraggi, affiancando ad esempio Giancarlo Giannini in The Good Italian II o lavorando con Dario Argento per Belle bimbe abbandonate. Tra i vari riconoscimenti ottenuti ha ricevuto anche il Premio Kineo Guest Star alla Mostra del cinema di Venezia nel 2019.

Miriam Galanti, che presenterà anche la serata del Cinema in Piazza venerdì 28, dal prossimo 15 settembre sarà la conduttrice al fianco di Dario Vergassola di un nuovo programma di Sky Arte HD che racconta le bellezze dell’Italia, Sei in un paese meraviglioso, del quale gli spettatori della Mostra potranno vedere un breve estratto. Il programma andrà in onda ogni martedì alle 21:15 per un totale di quindici puntate, dirette da Luca Granato e prodotte da Ballandi Arts con Autostrade per l’Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA