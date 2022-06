Checco Zalone torna a far ridere le Marche: aperta la prevendita

PESARO - Checco Zalone sarà a Pesaro, alla Vitrifrigo Arena, il 15 aprile 2023: sono partite le prevendite in questi giorni per l’atteso tour del comico pugliese che torna nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Il noto attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, nonché sceneggiatore e regista, torna dal vivo undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano e lo fa con uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dalla sua inconfondibile ironia. Biglietti in vendita su Ticketone.